ندوة تجمع "بيت الشعر" بالمغرب و"نقّاد السينما"

عبد الجواد الخنيفي

هل يقوم الفيلم (الشعري) على إواليات فنية حقيقية بانية لشعريته، أم أن شعريته متأتية من محض اجتهادات القراءات التأويلية المنفتحة على مختلف المرجعيات الفنية والثقافية والفلسفية؟ وما حدود التشابه والاختلاف بين التصوير في الشعر والتصوير في السينما؟ ثم ما الذي استفاده الشعر من الفن السينمائي الذي تجاوز ظهوره في العصر الحديث قرنا من الزمن؟ وهل يمكن الحديث عن أفق مستقبلي منشود للتبادل والتعاون بين الشعراء والسينمائيين؟.

تلكم بعض الأسئلة والمنطلقات حول الندوة الوطنية "الشعر والسينما" التي سينظمها كل من بيت الشعر في المغرب والجمعية المغربية لنقاد السينما يومي الجمعة والسبت 8 و9 من شهر نونبر القادم بالمكتبة الوطنية بالرباط.

بلاغ صادر عن الجهتين المنظمتين، توصلت هسبريس بنسخة منه، أشار إلى أن الهدف الرئيس من تنظيم ندوة حول موضوع (الشعر والسينما) هو السعي إلى جمع ثلة من المهتمين بالشعر والسينما والباحثين في مختلف الفنون، من أجل مضاعفة زوايا النظر، وفحص طرائق استفادة الشعر من فن السينما وتقنياتها التعبيرية واستدماج ذلك في مكوناته الفنية الدالة؛ وفي المقابل استكناه تحول الشعر إلى مادة سائغة تستوعبها لغات السينما وتقنياتها، من أجل بناء أفلام بقوافي مرئية ومجازات ضاربة في أقاصي الجمال والحلم.

ويضيف البلاغ نفسه: "لعل الجلسات العلمية التي ستعقد لتحقيق هذه الأهداف سيكون عليها أن تجيب عن بعض الأسئلة التي تشغل المهتمين بموضوع علاقة الشعر بالسينما، من قبيل: ما الذي يسوغ قيام علاقة تأثير وتأثر بين الشعر والسينما رغم أنهما يبدوان متباعدين من حيث أدواتهما ووسائلهما التعبيرية؟".

ويتضمّن برنامج الندوة الوطنية جلسات صباحية ومسائية. وستعرف الجلسة الافتتاحية ليوم الجمعة 8 نونبر تقديم كلمتين لمراد القادري، رئيس بيت الشعر، وعمر بلخمار، رئيس جمعية نقاد السينما بالمغرب، بتنسيق من عبد السلام المساوي، مع تنظيم مائدة مستديرة في محور: "الشعر والسينما"، يشارك فيها الأساتذة: رشيد المومني، حمادي كيروم، فؤاد سويبة، أمينة الصيباري، بتنسيق خليل الدامون.

وتقارب الجلسة العلمية الأولى "الشعر والسينما .. المتخيل المشترك"، يؤطرها الأساتذة: بشير القمري، محمد اشويكة، نور الدين محقق، بنيونس عميروش، تنسيق محمد البوعيادي؛ بالإضافة إلى متابعة ومناقشة العرض السينمائي "ساعي البريد" للمخرج مايكل رادفورد (إنتاج 1994) من تقديم حمادي كيروم؛ فيما ستنصبّ الجلسة العلمية الثانية ليوم السبت 9 نونبر على جانب: "سينمائية الشعر: طرائق الاستثمار وتقنياته"، بمشاركة الأساتذة: سليمان الحقيوي، عبد الله الشيخ، محمد عابد، تنسيق نور الدين محقق. وستتطرّق الجلسة العلمية الثالثة لـ: "شعرية السينما: مقاربات نقدية ونماذج"، من تأطير الأساتذة: محمد البوعيادي، محمد الشيكر، مبارك حسني، محمد طروس، أيوب العياشي، تنسيق محمد اشويكة.

هذا وستعرف فعاليات الندوة الوطنية كذلك تنظيم أمسية شعرية وموسيقية بمشاركة الشعراء: نسيمة الراوي، نبيل منصر، بوجمعة العوفي، عبد الإله المويسي، أيوب العياشي، تنسيق محمد بودويك.