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الرئيسية | فن وثقافة | الحكم على الكوميدي جوادي بـ6 أشهر موقوفة التنفيذ

الحكم على الكوميدي جوادي بـ6 أشهر موقوفة التنفيذ

الحكم على الكوميدي جوادي بـ6 أشهر موقوفة التنفيذ
هسبريس من الرباط
الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 19:25

قضت محكمة "غرونوبل" الفرنسية، اليوم الجمعة، على الكوميدي عبد الفتاح جوادي بالسجن لمدة 6 أشهر موقوفة التنفيذ؛ وذلك بتهمة العنف اللفظي والتهديد بالقتل في حق زوجته.

وغابت زوجة جوادي، المنفصلة عنه، والتي تعيش بالقرب من مدينة غرونوبل، عن الجلسة المذكورة، كما أنها لم تكن ممثلة من طرف أي جهة.

وأدين جوادي بالتهم المذكورة، إذ حكم بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ والمراقبة لمدة عامين، مع حظر الاتصال بالضحية والالتزام بمتابعة الرعاية النفسية.

وكانت أخبار راجت منذ مدة حول توقيف الفنان المذكور بتهمة "الاغتصاب"، بينما كان الأمر يتعلق بنزاع مع زوجته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - abdou elbaz الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 19:38
الحق يعلى ولا يعلى عليه أكيد لو حوكم في المغرب لما دخل ولو دقيقة في السجن
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2 - معنفة الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 19:41
في واحد البلاد المراءة كتعرض لجميع اشكال العنف من الزوج ولكن لا من رحيم
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17
3 - mmmmmm الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 19:42
الفن أول حاجة ثقافة, أخلاق , مسؤولية....ليس كل من وقف أمام الكاميرا فنان.
للأسف
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20
4 - مغربي3 الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 19:47
كوميدي الدي يضحك على نفسه كلهم اصبحوا فنانة وكوميديين
ولكن الحقيقة جلهم مجموعة من السكارى والمخدرات ويشوهون سمعة المغاربة في الخارج
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23
5 - youssef الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 19:49
ما تنازعو حتى مشاو للغربة.....
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6 - Youssef الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 19:53
مسكين صحاب ليه كاين ف جامع لفنا، راك فبلاد القانون.
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21
7 - رشيد امستردام الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 19:57
السلام عليكم
هاد الناس ممعاهم اللعب ومعندهومش باك صاحبي
يقول المثل المغربي جا حتى لبلاد فليو وبغا اجيه الرواح الفاهم افهم
لم يبقالي إلى أن أقول الله اطلق سراحو بخير وعلى خير
والسلام رشيد امستردام الهولندية
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2
8 - مشكلة وصافي الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 20:01
ملي بغيتو تضاربو . ضاربو فبلادكم أش داكم لبلادات ناس باش تشوهونا . فنان أخر زمن . وهذا رأي شخصي .
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4
9 - محمد سلا الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 20:07
معرفتش هاد الفنانة والرياضين فين ما امشاو تيديرو لينا افضيحة الملاكم المغربي في البرازيل سعد لمجرد فرنسا جواد حتى هو اش هادشي المغربيات منعوهم يدخلو الاردن الله يلطف بنا.
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