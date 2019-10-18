الحكم على الكوميدي جوادي بـ6 أشهر موقوفة التنفيذ

هسبريس من الرباط

قضت محكمة "غرونوبل" الفرنسية، اليوم الجمعة، على الكوميدي عبد الفتاح جوادي بالسجن لمدة 6 أشهر موقوفة التنفيذ؛ وذلك بتهمة العنف اللفظي والتهديد بالقتل في حق زوجته.

وغابت زوجة جوادي، المنفصلة عنه، والتي تعيش بالقرب من مدينة غرونوبل، عن الجلسة المذكورة، كما أنها لم تكن ممثلة من طرف أي جهة.

وأدين جوادي بالتهم المذكورة، إذ حكم بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ والمراقبة لمدة عامين، مع حظر الاتصال بالضحية والالتزام بمتابعة الرعاية النفسية.

وكانت أخبار راجت منذ مدة حول توقيف الفنان المذكور بتهمة "الاغتصاب"، بينما كان الأمر يتعلق بنزاع مع زوجته.