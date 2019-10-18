بوصوف يدعو إلى العناية بأدب "مغاربة العالم"

هسبريس من الرباط

احتضنت المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط اليوم، 18 أكتوبر 2019، حفل تسليم جائزة المغرب للكتاب، بحضور كتاب ومثقفين ودبلوماسيين وإعلاميين.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، نوّه الدكتور عبد الله بوصوف، منسق لجان اختيار جائزة المغرب للكتاب لهذه السنة، بالأعمال الإبداعية الفائزة بالجائزة بجميع أصنافها، مؤكدا أن جميع الأعمال المتنافسة تستحق التتويج، لأن كل عمل إبداعي هو ثمرة مجهود فكري ومعرفي ونظرة خاصة لقضايا المجتمع.

من جهة أخرى ناشد الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج اللجنة الساهرة على جائزة المغرب للكتاب إدراج صنف خاص بأدب مغاربة العالم في نسخة السنة المقبلة، لتشجيع المبدعين المغاربة بالخارج الذين يساهمون في إعطاء بعد عالمي للثقافة المغربية عبر التعبير عن عناصرها بلغات عالمية في أعمالهم الإبداعية.

ودعا بوصوف بهذه المناسبة إلى الاحتفاء طيلة السنة بالأعمال المتوجة من خلال فتح نقاشات حولها في مختلف الفضاءات العلمية والأكاديمية والإعلامية، وتقريبها من تلاميذ المدارس لما تحمله من قيم كونية.