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حضور وازن للصحراء في "أيام المغرب" بفرنسا
تم توجيه الدعوة إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة لتكون حاضرة في تظاهرة "أيام المغرب" في دورتها 19 التي ستنظم يومي 3 و4 نونبر المقبل في "مونتيرو فولت يون"، وهي البلدة الواقعة في "سين آت مارن" بمنطقة "إيل دو فرانس".
وتنظم هذه التظاهرة، التي انطلقت في إطار سنة المغرب في فرنسا عام 1999، بمبادرة من "الجمعية الثقافية المغربية" بشراكة مع مدينة مونتيرو.
ويقترح منظمو هذه التظاهرة كل سنة على ساكنة "إيل دو فرنس" حدثا يتمحور حول المغرب، ما يشكل مناسبة للاحتفال بالصداقة الفرنسية المغربية، وفرصة لاستكشاف ثراء وغنى الصناعة التقليدية المغربية وكذا تنوع الموروث الثقافي للمملكة.
وستتميز دورة هذه السنة من تظاهرة "أيام المغرب" بتنظيم عدة أنشطة ومبادرات تستهدف تسليط الضوء على إمكانيات ومؤهلات الأقاليم الجنوبية للمملكة، خاصة مدينة الداخلة التي ستكون ضيف شرف الدورة 19 لهذا الحدث.