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كُتّاب وآراء
حسن سليماني يوقّع "التائهون في أرض الله" بالرباط
وقّع الروائي والقاص المغربي حسن سليماني مجموعته القصصية "التائهون في أرض الله" بالمركز اللغوي العربي "قلم ولوح"، في العاصمة الرباط، بحضور أصدقائه ومعارفه وعدد من الأساتذة، إضافة إلى مهتمين بالمجال الإبداعي.
وشكل اللقاء، الذي نظم بمبادرة من إدارة المركز اللغوي العربي فرصة للتواصل بين طلاب من جنسيات مختلفة (أمريكية، بولندية، بريطانية وألمانية)، حلوا بالمغرب بهدف تعلم لغة الضاد. وانصب الحديث خلال اللقاء حول أبجديات الكتابة القصصية، وتاريخها، وخصائصها، وأهم المميزات التي تميزها عن باقي الأجناس السردية الأخرى.
كما تضمن اللقاء ورشة في الكتابة حاول خلالها الطلاب غير الناطقين بالعربية كتابة قصص قصيرة، تحكي تجربة كل واحد عن مجيئه إلى المغرب.
واختتم النشاط بقراءات للأعمال المنجزة من طرف الطلاب، وتلاوة قصة من المجموعة القصصية المحتفى بها.
وعبر سليماني عن سعادته بهذه اللحظة، التي جمعته بغير الناطقين بلغة الضاد، الشغوفين بتعلم اللغة العربية.
كما وصف سليماني هذه التجربة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بـ"الجسر الموصل إلى الإبداع والاحتكاك بطلبة مبدعين ومولعين".