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الرئيسية | فن وثقافة | الفنان اللوز أحد مؤسسي فرقة "التكادة" في ذمة الله

الفنان اللوز أحد مؤسسي فرقة "التكادة" في ذمة الله

الفنان اللوز أحد مؤسسي فرقة "التكادة" في ذمة الله
هسبريس من الرباط
الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 12:20

انتقل إلى عفو الله، فجر اليوم الأربعاء، الفنان محمد اللوز، أحد مؤسسي فرقة "التكادة"، بعد صراع مع مرض السرطان.

ويعد اللوز أحد أبرز الأسماء الشعبية التي تألقت رفقة المجموعات الغنائية، إذ بدأ مساره الفني مطلع السبعينيات مع مجموعة “الجواد” إلى غاية 1975، بعدما أصبح صيته وحضوره في الساحة الفنية بارزا، قبل أن يلتحق بتجربة مجموعة “تكادة” رفقة مؤسسيها الروادني وعمر دخوش وعبد الجليل بلكبير وبوشعيب فتاش والشريف الصويري.

كما زاول الفنان اللوز المسرح مع مجموعة تكادة، وكانت أبرز الأعمال المسرحية، “عبو والريح” و”حلوف كرموس” التي لعب فيها شخصيتين مختلفتين، كما كان له حضور في مسلسلات تلفزيونية ممثلا ومعدا للجينيريك.

وكان الراحل من بين أكبر الشعراء الزجالين الذين أنجبتهم الظاهرة الغيوانية، إذ إنه نظم عددا هائلا من القصائد الزجلية والتي ما زال كثير من المغاربة يتغنون بها إلى حدود اليوم.

وفي مطلع التسعينيات، انفصل اللوز عن تكادة وأسس فرقته الخاصة "مجموعة اللوز"، وكان يعمل في الوقت نفسه مع فرق عديدة؛ منها المسرح، كمسرح الحي الذي لعب معه في مسرحية “شرح ملح” ومسرح اليوم رفقة الفنانة ثريا جبران، ومع فرقة ميلود الحبشي في مسرحية “الحيحة نوفو موديل” إلى جانب مشاركته في مجموعة من الأعمال التلفزيونية، كسلسلة “امي اهنية” و”دار الخواتات” مع المخرجة فاطمة الجبيع، إلى جانب أعمال أخرى مع المخرج عبد الرحيم مجد منها “لخبار فراسك".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - خليل الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 12:34
إنا لله وإن إليه راجعون الله يرحمه
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2 - مغربية الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 12:36
اللهم ارحمه برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين
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3 - خنيفري الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 12:38
تعازينا الحارة إلى جميع أفراد العائلة وأسرة الفقيد وإنا لله وإنا إليه راجعون
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4 - مغربي الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 12:39
اللهم ارحمه واسكنه فسيح الجنان.تعازينا للعائلة اللهم ارزقهم الصبر.البقاء لله .
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5 - أستاذة وطنية الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 12:40
رحم الله الفقيد كان فنانا بمعنى الكلمة نأسف على ابتعاد أصدقائه عنه حيث لم يزوروه الا بعد أن اشتد المرض عليه تعازينا الحارة للفنانين الذين اشتغل معهم بعد تكادة
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6 - بوعزة الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 12:42
انا لله وانا راجعون
اللهم ارحمه واسكنه فسيح جناتك
اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عنه
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7 - خليل الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 12:44
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون .عزاؤنا لأسرته الصغيرة و لمجموعة تكادة وللمغاربة أجمعين.
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8 - مولاي هيشام اليسامي الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 12:47
الله يرحمه و يوسع عليه ضيقة القبور..فن نقي و راقي ماشي بحال شي بعضاين..
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9 - Patriot الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 12:48
محمد اللوز أحد مؤسسي فرقة تكادة الله يرحمو أسطورة لم ينل حقه لن أنسى أبدا دوره الرائع في مسرحية شرح ملح بتقمصه دور فقير عبد الغني مرر من خلاله رسائل هزلية سياسية
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10 - ملاك الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 12:49
لا اله الا الله أن لله وانا اليه راجعون تغمده الله برحمته واسكنه فسيح جناته
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11 - منى الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 12:49
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون البقاء لله
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12 - blal الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 12:49
رحم الله الفقيد انا لله وانا اليه راجعون
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13 - kamal الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 12:53
إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان
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14 - bidawi الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 12:55
إن لله و إنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك و ارزق اهله الصبر والسلوان
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15 - naim Ahmed الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 12:55
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله الصبر و السلوان، والله يوصلنا عليه ونحن مؤمنين متقين
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16 - rachid الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 12:55
انا لله وانا اليه راجعون الله الله ارحمو
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17 - مواطن الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 12:57
بسم الله الرحمان الرحيم
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته والهم ذويه الصبر و السلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
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18 - ابو معاد الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 12:58
سقطت ورقة من اوراق شجرة الفن الجميل اللهم ارحمه و اغفرله ونحن معه يا رب
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19 - abdo agadir الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 12:58
رحم الله الفنان محمد اللوز وأسكنه فسيح جنانه وألهم اسزته ااصغيرة والكبيرة الصبر وااسلوان انا للله وانا اليه راجعون
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20 - المصطفى الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 13:05
رحمه الله، كان فنانا متكاملا..
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21 - ARGAZ الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 13:06
انصهر الفن والإبداع بعد رحيل مثل هذه الشخصيات كلامهم موزون وكله معاني (وإن لله وان اليه راجعون)
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