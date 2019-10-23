إصدار جديد: "تجليات الغيرية في الثقافة العربية"

هسبريس من الرباط

أصدرت أكاديمية المملكة المغربية أعمال الندوة التي نظمتها بمدينة وجدة في فبراير 2019، في إطار فعاليات "وجدة عاصمة الثقافة العربية"، كتابا بعنوان "تجليات الغيرية في الثقافة العربية".

وتضمن الكتاب محاضرات وعروضا لباحثين من تونس والعراق وأساتذة من الجامعات المغربية، سعت كلها إلى مقاربة بعض تجليات الغيرية في الوعي العربي المعاصر.

ويأتي هذا الكتاب في سياق فكري عربي "تبدو فيه معالجة مسألة الهوية والاختلاف، الذات والآخر، في كثير من الكتابات العربية، باعتبارها قضية ما تزال ينظر إليها كقضية إشكالية تتجدد مفرداتها مع تحول العلاقات المتشابكة مع الآخر، كيفما تقدم هذا الآخر إلى مساحة الفعل الاجتماعي والسياسي وإلى مجال الوعي بتحدياته وبلغاته المتبدلة باستمرار".

وقد تضمّن الكتاب المداخلات التي قدّمها، خلال الندوة سالفة الذكر والمنظمة من لدن أكاديمية المملكة بشراكة مع وزارة الثقافة والاتصال، كل من الأساتذة محمد نور الدين أفاية وقيس قاسم ومحمد بن حمودة وشرف الدين ماجدولين وسمير بودينار ومحمد الداهي.