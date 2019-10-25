مصير مجهول ينتظر "ذافويس" مع انتفاضة لبنان

هسبريس - كاميليا كريم

مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات التي تشهدها لبنان، أصبح مصير برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ذا فويس" (أحلى صوت) العربي مجهولا، خاصة مع اقتراب الحلقات المباشرة التي تعقب مرحلة "المواجهة" والتي يجري تصويرها في بيروت.

مصدر من داخل البرنامج سالف الذكر كشف لهسبريس أن جميع الحلقات المذاعة حاليا جرى تسجيلها قبل انطلاق الاحتجاجات التي تشهدها مختلف مدن لبنان، مؤكدا أنّ مرحلة المباشر سوف تنطلق يوم 16 نونبر المقبل، مضيفا: "مع دخول العد العكسي للتوقيت المقرر وتصاعد وتيرة الاحتجاجات، بدأت إدارة القناة تفكّر في حلول بديلة؛ من بينها إمكانية التصوير في بلد آخر".

ويضيف المتحدث نفسه: "نتمنى عودة الحياة الطبيعية إلى لبنان في أسرع وقت، كما نتمنى ألا تضطر إدارة القناة إلى تعليق تصوير الحلقات المتبقية من النسخة الخامسة للبرنامج".

من جهة ثانية، يورد المصدر ذاته أنّ إدارة البرنامج تتدارس إمكانية تأجيل عرض الحلقات الأولى من "ذافويس كيدز" المخصصة للأطفال، علما أنّها انتهت من تصوير الحلقات الأولى من مرحلة "الصوت وبس"، إلى جانب "ذافويس سينيور" الذي تستعد القناة لعرض نسخته الأولى.

وازدادت التساؤلات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول مصير برنامج اكتشاف المواهب الغنائية الشهير "ذا فويس" ، منذ انطلاق التظاهرات والاحتجاجات في عدد من المدن اللبنانية؛ في مقدمتها العاصمة اللبنانية بيروت.

وطالب روادُ مواقع التواصل الاجتماعي القائمين على قنوات "إم بي سي" بتحديد موقف البرنامج بعد غلق المتظاهرين للطرق المؤدية إلى مطار رفيق الحريري، حتى إن عددا من المشاهير لم يتمكنوا من مغادرة الأراضي اللبنانية على مدار الأيام الماضية.

وكان الفنان اللبناني راغب علامة، عضو لجنة تحكيم البرنامج، من أوائل المشاركين في التظاهر قبل أيام، متهما خلال مسيرة في وسط بيروت "السلطة السياسية في بلده بأنها تعيش في برج عاجي بعيدة عن الشعب وغير مسؤولة".

وأضاف الفنان، في تصريحات صحافية، بأنه ضد استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، مؤكدا أنه مع تغيير القيادات الفاسدة بأكملها، مشددا على أن "الشعب اللبناني لا يريد إسقاط الحكومة، ولكن يريد إسقاط الهيكل السياسي بكامله في البلاد".

من جهتها، تمنّت الفنانة الإماراتية أحلام لو كان باستطاعتها المشاركة في ثورة الشعب اللبناني. وأشادت، في تغريدة لها عبر "تويتر"، بانتفاضة لبنان، داعية كل الشعوب إلى أخذ العبرة منهم.

وكانت المظاهرات اللبنانية انطلقت، منذ أيام، في عدد من المناطق بعد إطلاق ضريبة مالية على "الواتس اب" في لبنان؛ وهو القرار الذي أثار غضب اللبنانيين بجميع طوائفهم وانتماءاتهم، وقرروا القيام بعصيان مدني إلى حين إقالة الحكومة اللبنانية.

وتعرف النسخة الخامسة من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ذا فويس" (أحلى صوت) العربي مشاركة قوية للأصوات المغربية المتميزة، تنافست عليها لجنة التحكيم في المرحلة الأولى للبرنامج؛ من بينهم الفنان والملحن رضوان الأسمر، وابنة مدينة بوعرفة حفيظة فالكو التي خطفت الأضواء في أولى حلقات البرنامج، ومحمد منصوري، ورباب ناجد وشقيقها وسيم، ووئام رضوان، وفهد مفتخر.