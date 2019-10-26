إعلامي يضع عبد القادر الشاوي "في مهب الريح"

هسبريس من الرباط

صدر حديثا للإعلامي المغربي عبد العزيز جدير كتاب بعنوان "مع عبد القادر الشاوي..في مهب الريح"، يتناول فيه أبرز المحطات التي ميزت السيرة الذاتية للروائي والناقد المغربي عبد القادر الشاوي، من خلال لقاء أجراه على امتداد أكثر من جلسة معه.

ويتطرق هذا الكتاب الصادر باللغة العربية، والذي يقع في 331 صفحة من القطع المتوسط، للسيرة الذاتية لعبد القادر الشاوي، ابتداء من طفولته والمتاهات التي عاشها بين أحضان الحياة وفي غياهب السجون، وصولا إلى أبرز تجاربه مع الكتابة وهويته النقدية.

وعلاوة على مكان ولادة الشاوي في قرية "باب تازة"، ومراحل طفولته وذكرياته، يقدم الكتاب في محصلته مادة وثائقية من مساره النضالي في صفوف اليسار المغربي، متمثلة في اعتقال وسجن الشاوي الذي امتد لخمس عشرة سنة.

وليس الكتاب، الذي يندرج ضمن جنس كتابات السير الذاتية، وتحديدا عوالم "التخييل الذتي"، سردا فقط لأحداث الحياة نفسها، وإنما هو "محاولة صناعة تلك الذكريات، بهندسة جديدة لرؤية الماضي من زاوية الشعور أو الإحساس بزوال أو ذهاب تلك الذكريات"، كما وصفها الشاوي نفسه.

وفي هذا الصدد، أبرز كاتب مقدمة الكتاب، طالب الرفاعي، أن الكتاب في مجمله، وبقدر ما يقدم تجربة عبد القادر الشاوي، خاصة مع الحياة والكتابة وتنقله بين أكثر من سجن، فإنه يقدم شهادة مهمة حول نضال اليسار.

وأشار الرفاعي إلى أن كتاب جدير عن الشاوي، في الجزء الأكبر منه، "يتكلم عن تجربة وعوالم السجن، وهو في الآن نفسه يوثق لأجواء وعوالم وأحزاب وحوادث وأماكن وشخصيات تلك المرحلة"، مضيفا: "لكن الأجمل في هذه التجربة هي الطريقة السلسة والإنسانية التي يتكلم بها الشاوي".

وأضاف المتحدث ذاته: "قراءة الكتاب بأجوبة عبد القادر الشاوي عن أسئلة عبد العزيز جدير تأخذ القارئ إلى الوقوف أمام وجهات نظر عميقة تستحق التأمل، خاصة حين تأتي من كاتب ومبدع، له تجربته في الإبداع، إن على مستوى الكتابة الروائية أو النقد".

"مع عبد القادر الشاوي.. في مهب الريح"، يقول كاتب مقدمة الكتاب، "هو عنوان لافت، ولست أدري أي حلم قصد كل من الشاوي وعبد العزيز جدير، لكني أرى أن حلم الشاوي الحقيقي هو كتاباته الإبداعية".

وعبد العزيز جدير هو كاتب ومترجم وإعلامي، أنتج برامج على أمواج إذاعة طنجة، منها "أبجديات" الذي يعتبر أهم برنامج حوار في الأدب والفكر بشهادة كتاب مغاربة، وعرب، وأجانب..يؤرخ للحياة الثقافية بطنجة في بعديها الأمريكي والمغربي، ونشر روايات وسيرا ذاتية لكتاب من المغرب والعالم العربي وباقي العالم (أحمد بوزفور، محمود أمين العالم، بول بولز).