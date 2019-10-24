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كُتّاب وآراء
نجيب يسافر إلى عوالم "التاريخ والحضارات القديمة"
جرى بالدار البيضاء تقديم الديوان الشعري "Finis Gloriae Mundi" للكاتب والصحافي عبد الحق نجيب، الصادر باللغة الفرنسية.
واعتبر عبد الحق نجيب أن ديوان ( la fin de la gloire du monde ) "يشكل سفرا روحيا نحو عدة عوالم، من قبيل الحضارات القديمة والتاريخ والأركيولوجيا"، موردا أن هذه المجموعة الشعرية "هي عمل غني بالألغاز والكيمياء، بشكل يتعدى الزمن في محاولة لعبور كل الأزمنة، مع مغادرة الفضاء والتوجه نحو معانقة عوالم أثيرية والانغماس في التلاشي والكتابة والأسلوب".
وقال الكاتب الذي أهدى هذا الديوان لوالدته أيضا: "يحضر ضمن هذه المجموعة بأكملها صوت امرأة، تلك التي أسميها المرأة العجوز التي هي أمي، أمي الأبدية، أمي التي تتجاوز الزمن..والدتي التي تتحدى الفضاء وتخلق لنا أماكن أخرى للقاء".
ويسافر الديوان، الواقع في 172 صفحة من حجم الجيب، والصادر ضمن منشورات "أوريون"، بالقراء إلى عالم يتم فيه الكشف عن حقائق خفية بطريقة خارقة للطبيعة.