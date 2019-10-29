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الرئيسية | فن وثقافة | البدوي تعود إلى الساحة الغنائية بـ"الغرام عيّاني"

البدوي تعود إلى الساحة الغنائية بـ"الغرام عيّاني"

البدوي تعود إلى الساحة الغنائية بـ"الغرام عيّاني"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 08:10

بعد الانتقادات التي طالتها في أول تجربة لها في مجال التنشيط التلفزيوني، عادت الفنانة المغربية جميلة البدوي إلى الساحة الفنية بأغنية مغربية اختارت لها عنوان "الغرام عياني".

وتعد الأغنية الجديدة للبدوي، التي كتب كلماتها ولحنها مهدي مزين وأشرف على توزيعها كل من طارق الحجيلي ومادارا، أول أغنية بعد تعاقدها مع شركة "روتانا"، بعدما فسخت هذه الأخيرة عقدها مع شركة "بلاتينوم".

وتعرّضت الفنانة المغربية المقيمة بالإمارات لانتقادات واسعة، بسبب أدائها في أولى تجاربها في التنشيط التلفزيوني ببرنامج "ساعة سعيدة" إلى جانب عبد الفتاح الجريني على "Mbc5".

وقالت جميلة البدوي، أخيرا، في تصريحها لبرنامج "ترايدينغ"، الذي يبث على" إم بي سي"، إنه ليس سهلا خوض تجربة التقديم لأول مرة في برنامج مباشر، إذ قالت: "باش تخوض تجربة تقديم أول مرة لايف بالنسبة لي راها إنجاز".

وكانت أولى خطوات البدوي في المجال الفني في سن مبكرة، وطورت أداءها الصوتي بجعله يتعاطى مع المديح والسماع، ثم نقله نحو عالم الموشحات ومنه إلى باقي المقامات التي تفرقت في غيره، وواصلت التطوير بالوقوف على منصات مهرجانات موسيقية.

آمنت الفنانة جميلة البدوي بقدراتها وهي تحسم في احتراف الفن بالمغرب، خاصة أنها تعرفت على فرق موسيقية استعانت بها ضمن "الكورال" في مواعيد بعضها على قنوات تلفزيونية، ثم بدأت تتعمق في الميدان وتتعرف على فنانين سبقوها إليه، لتصنع لنفسها مسارا فنيا متميزا في المغرب والوطن العربي.

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