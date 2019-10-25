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كُتّاب وآراء
الملك يعزي أسرة محمد اللوز: فنان متعدد المواهب
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الفنان محمد اللوز، الذي وافته المنية أول أمس الأربعاء.
وجاء في برقية الملك "علمنا بعميق التأثر، بنبأ وفاة الفنان القدير المرحوم محمد اللوز، تغمده الله بواسع رحمته".
وبهذه المناسبة الأليمة، أعرب الملك لأفراد أسرة الفقيد، ومن خلالهم، لأسرته الفنية الكبيرة، ولسائر أصدقائه ومحبيه، عن أحر التعازي وأصدق المواساة في رحيل فنان متعدد المواهب ساهم في إثراء الأغنية الشعبية المغربية، سواء بأسلوبه الغنائي المتميز داخل مجموعة "تكادة" التي كان أحد مؤسسيها أو بما جاد به من قصائد زجلية مستوحاة من الموروث الشعبي الأصيل.
وأضاف الملك: "وإذ نشاطركم مشاعركم في هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، لندعو العلي القدير أن يلهمكم جميل الصبر والسلوان، وأن يجزي الراحل المبرور خير الجزاء على ما قدمه من جليل الأعمال لفنه ولوطنه ويتقبله في عداد الصالحين من عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان".