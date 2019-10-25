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الرئيسية | فن وثقافة | الملك يعزي أسرة محمد اللوز: فنان متعدد المواهب

الملك يعزي أسرة محمد اللوز: فنان متعدد المواهب

الملك يعزي أسرة محمد اللوز: فنان متعدد المواهب
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 21:10

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الفنان محمد اللوز، الذي وافته المنية أول أمس الأربعاء.

وجاء في برقية الملك "علمنا بعميق التأثر، بنبأ وفاة الفنان القدير المرحوم محمد اللوز، تغمده الله بواسع رحمته".

وبهذه المناسبة الأليمة، أعرب الملك لأفراد أسرة الفقيد، ومن خلالهم، لأسرته الفنية الكبيرة، ولسائر أصدقائه ومحبيه، عن أحر التعازي وأصدق المواساة في رحيل فنان متعدد المواهب ساهم في إثراء الأغنية الشعبية المغربية، سواء بأسلوبه الغنائي المتميز داخل مجموعة "تكادة" التي كان أحد مؤسسيها أو بما جاد به من قصائد زجلية مستوحاة من الموروث الشعبي الأصيل.

وأضاف الملك: "وإذ نشاطركم مشاعركم في هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، لندعو العلي القدير أن يلهمكم جميل الصبر والسلوان، وأن يجزي الراحل المبرور خير الجزاء على ما قدمه من جليل الأعمال لفنه ولوطنه ويتقبله في عداد الصالحين من عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - عبدالله بوكطب فاس الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 21:49
إن لله وان اليه راجعون اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيأ فتجاوز عن سيئاته وتقبله بعفوك ولا بعدلك وارزق أهله الصبر والسلوان
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2 - Ayoub الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 22:05
Sincères condoléances à la famille de M.louze que j'ai vu la derniére fois en directe en 2002 dans " l'EXPO 2002 Suisse", quand le Maroc était invité d'honneur, Merci à toi Monsieur M.louze de faire connaitre le Maroc à l'étranger, ON T'AIME
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