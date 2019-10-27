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كُتّاب وآراء
"ماما ميا" تجمع بين عصام كمال و"ميستر كريزي"
أصدر الفنان عصام كمال عملا غنائيا جديدا تحت عنوان "ماما ميا"، هو عبارة عن "ديو" جمعه بمغني "الراب" المثير للجدل "ميستر كريزي".
وكشف الثنائي كمال وكريزي، الجمعة، أن "فيديو كليب" الأغنية لقي إقبالا كبيرا لدى الجمهور على منصة "يوتيوب"؛ حيث تجاوز ثلاث مئة ألف مشاهدة خلال ساعات قليلة.
وفي تصريح لهسبريس، قال الفنان عصام كمال: "أردنا من خلال هذه الأغنية أن نكرم الأم التي تعتبر الركيزة الأساسية لكل أسرة على وجه الأرض، وذلك بطريقة غنائية جديدة وعصرية تجمع بين فني البوب والراب".
وبخصوص "فيديو كليب" الأغنية، قال عصام: "هو من توقيع المخرج الشاب أيوب جادور، يحكي قصة شاب تخلى عن أمه وانجرف وراء الإدمان قبل أن يجد خط العودة. ولقد تم التصوير بين مدينتي طنجة والدار البيضاء".
وقال ميستر كريزي لهسبريس إنه رحب بالفكرة مباشرة بعد عرضها عليه، خصوصا أنها تتناول موضوع الأم ودورها في الحياة، معربا عن سعادته للتعامل مع الفنان عصام كمال وكذلك للإقبال الذي لاقته "ماما ميا" بين جمهوره.