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الرئيسية | فن وثقافة | "السلطان" تجر انتقادات على المصري محمد رمضان

"السلطان" تجر انتقادات على المصري محمد رمضان

"السلطان" تجر انتقادات على المصري محمد رمضان
هسبريس من الرباط
الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 23:55

جدل كبير يرافق فيديو كليب أغنية "السلطان" للفنان المصري محمد رمضان، الذي انتهى منذ فترة من تصويره في المدينة الحمراء مراكش، بسبب نرجسيته العالية التي دأب على استعراضها منذ أن قرر اقتحام عالم الغناء وتقمصه دور السلطان.

وظهر رمضان خلال الكليب في ثوب السلطان، بملابس غير محتشمة يرتدي تاجًا على رأسه ويرقص مع الجواري ضمن أحداث الكليب، داخل أحد القصور الضخمة، بمشاركة الفنانة العراقية نور نعيم، المعروفة بـ"نور ستارز"، والتي جسدت دور السلطانة.

واعتبر منتقدون أن رمضان سقط في فخ التكرار، حيث إن فكرة الكليب مستهلكة. كما أن الإكسسوارات التي استخدمها للظهور بشكل السلطان، كالتاج (مصنوع من قماش)، تبدو غير احترافية، في زمن تعرف فيه الكليبات تطورا كبيرا؛ فيما انتقد آخرون أن ظهوره مرتدياً نظارة شمسية، في حين أنه من المفروض أن أجواء الكليب تدور في العصور القديمة.

وسخرت مغردة مغربية من الحزام، الذي ارتداه محمد رمضان وأن النساء في المغرب ترتدينه على القفطان؛ فقالت في تغريدتها على تويتر: "الحزام اللي لابسه محمد رمضان، حزام مغربي بامتياز.. نلبسه نحن النساء مع القفطان، والمجوهرات المعلقة عليه تضاف للباس العروس يوم الفرح". وقال آخر: "محمد رمضان الرجال لا يلبسون الحرير والخواتم والذهب ويخلع الملابس أمام الناس، والسلطان لا يلبس التاج بل الملك".

وردا على الانتقادات الموجهة إلى فيديو كليب "السلطان"، أعرب حسام الحسيني، مخرج العمل، عن غضبه إزاء الانتقادات التي طالت الكليب موضحاً أنَّ الجمهور يظل يبحث عن أي ثغرة أو خطأ في أي كليب يقوم بطرحه مع محمد رمضان بغرض انتقاده.

وأوضح الحسيني أنَّ فكرة الأغنية تدور حول "السلطان"، وهذا له ظهور خاص وارتداء مقتنيات وملابس معينة للظهور بها.. ولهذا، كان لا بدَّ من المزج بين الماضي والحاضر للظهور في زمن معين.

واستطرد حسام الحسيني قائلًا: "إنَّ الهدف من وراء هذا الكليب هو إدخال المشاهد والمستمع في حالةٍ معينة تتوافق مع الجو العام للأغنية".

وجاء في كلمات الأغنية أنه استطاع أن يحتل ساحات المنافسة، ولم يترك مترًا واحدًا لأحد ينافس فيه، وأصبح "ماركة" في النجاح، ونوّه إلى لقبه "نمبر وان" الذي اشتهر به فقال، "نمبر وان هيفضل دايما اسمي في البطاقة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - مسلم عربي مغربي تطواني الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 00:17
عندما تتبعت مسيرة هذا الشخص منذ يوم ولدته أمه إلى يومنا هذا لم أتفاجأ لما رأيته وسمعته، فالرجل (إن جازت تسميته) نشأ في فقر مدقع، وكان يطرق الأبواب كلها من أجل مشهد جد قصير، وكان لا يجد ما يسد به رمقه، وطبعا بما أن التفاهة لها جمهورها وأن تكون تافها قد يجعلك غنيا فالرجل لعب معه الحظ وصار يمثل ويغني ويفتي أيضا في السياسة.... الله يحفظك من الجيعان إذا شبع، ووالله مهما وصل في تفاهته سيظل جائعا.... طبعا أمثال هؤلاء يصنعهم التافهون أمثالهم لأنه لو كان هناك ذوق راقي لكان هذا الشخص يبيع الكشري في أحد أحياء القاهرة ( مع إحتراماتنا للباعة المتجولين)... نمبر وان في التفاهة والميوعة....
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9
2 - jamcheb الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 00:27
ينتقدون شخص عرف كيف يجني أموال طائلة في بلاد من الصعب أن تعطي لنفسك إسم حتى السؤال هو ماذا فعلنا نحن المنتقدون غير الكلام الفارغ
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3 - إشهار مجاني...! الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 00:45
هذا الشخص نمودج حي "للفنانين " - مع تحفضي على إطلاق اسم فنان عليه- الانتهازيين و صيادي الفرص ... لا علاقة له بالفن إطلاقا ...
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