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الرئيسية | فن وثقافة | "ندمانة" تدخل باطمة وزوجها الترك عالم "الرّاي"

"ندمانة" تدخل باطمة وزوجها الترك عالم "الرّاي"

"ندمانة" تدخل باطمة وزوجها الترك عالم "الرّاي"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 07:42

بعد أدائها لمجموعة من الألوان الغنائية، اختارت الفنانة دنيا باطمة أن تطل على جمهورها هذه المرة من خلال أغنية "راي" بعنوان "ندمانة".

وتعاملت دنيا في أغنية "ندمانة"، التي صورتها في ظرف 48 ساعة بمنتجع "مازاغان"، مع المغني المغربي إيهاب أمير الذي أشرف على كلماتها وألحانها، بينما أشرف على توزيعها "Roone"، وعلى تصويرها حسن الكورفتي، وقادها إخراجيا زوجها المنتج البحريني محمد الترك، الذي قام لأول مرة بالجمع بين مهمتي الإخراج والإنتاج.

وعن غنائها لون "الراي"، قالت دنيا: "قدمت ألواناً موسيقية مختلفة وبلهجات متعددة، واليوم قررت أن أتحدى نفسي من جديد لخوض تجربة غناء لون الراي، بالإضافة إلى أنني من المعجبين بستايل إيهاب أمير".

وكانت سليلة باطمة قد تألقت في عدد من المناسبات في أداء أغنية "العشق الممنوع" للشاب عقيل، بعد أدائها لمجموعة من الألوان الغنائية باللهجات الخليجية والمصرية والمغربية.

وعن تجربتها في الإخراج رفقة زوجها ومدير أعمالها محمد الترك، قالت: "التجربة الأولى دائما محفوفة بالمخاطر، وصرامة الترك أثناء التصوير انعكست بشكل ما على الفيديو كليب ومنحته لمسة جميلة، أتمنى أن ينال استحسان الجمهور".

يذكر أن دنيا بطمة فنانة تميزت بأدائها للعديد من الألوان الموسيقية كـ"الراي"، الخليجي، المغربي، والطرب. وأصدرت العديد من الأعمال الناجحة كـ "الزمن بيدور"، "بدري"، و"زمن بلقيس".

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