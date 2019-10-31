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كُتّاب وآراء
فيلمان مغربيان يتنافسان على جوائز مهرجان القاهرة
تعرف الدورة المقبلة لمهرجان القاهرة السينمائي، الذي تحتضنه العاصمة المصرية ابتداء من 20 نونبر المقبل، مشاركة الفيلمين المغربيين "من أجل قضية" للمخرج حسن بنجلون و"نساء جناح ج" لمحمد نظيف.
ويتنافس الفيلمان المغربيان على جوائز مسابقة آفاق السينما العربية، إلى جانب الفيلم اللبناني "بيروت المحطة الأخيرة" للمخرج إيلي كمال، والفيلم التونسي "قبل ما يفوت الفوت" للمخرج مجدي لخضر.
وتدور أحداث فيلم "نساء الجناح ج" حول قصة ثلاث مريضات وممرضة في جناح النساء للأمراض النفسية في البيضاء، إذ تواجه المريضات معاناتهن ويشكلن رابطة صداقة قوية، ويتسللن من حين إلى آخر، في مغامرات ليلية تعيدهن إلى الحياة رويدا رويدا.
أمّا فيلم "من أجل قضية"، فاختارت إدارة المهرجان ضمه إلى لائحة الأفلام التي تعرض عالميا لأول مرة.
وقال محمد حفظي، رئيس المهرجان، في بيان، إن "المهرجان حريص على مواصلة التقدّم في هذا الملف عاما بعد آخر، وتفعيل دوره في اكتشاف أفلام جديدة جيدة يقدّمها لعشاق السينما في مصر لأول مرة".
من جهة ثانية، أعلن المهرجان عن التوقيع على ميثاق للمساواة بين النساء والرجال في الفعاليات السينمائية بحلول 2020، والمعروف باسم "5050 في 2020" ليكون المهرجان الأول عربياً والثاني إفريقياً الذي يعلن التزامه ببنود الوثيقة التي أطلقتها حركة "5050 في 2020″، وكان أول الموقعين عليها مهرجان كان السينمائي في دورته الـ71 عام 2018.
وبموجب هذا التوقيع، سيكون مهرجان "القاهرة السينمائي" ملتزما، بدءاً من دورته الـ42، المقرر إقامتها خلال شهر نونبر 2020، بإعلان الإحصائيات المرتبطة بنسب مشاركة النساء في فريق البرمجة ولجنة الاختيار. كما يلتزم المهرجان أيضا، بدءاً من العام المقبل، بإعلان نسبة الأفلام التي تقدمت من إخراج نساء وعدد الأفلام التي اختارها المهرجان منها.