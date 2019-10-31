شعراء مغاربة: رحيل أمجد ناصر خسارة لا تعوّض

عبد الجواد الخنيفي

كغيمة تصعد صوب السّماء محمّلة بالينابيع، ودّعنا مساء الأربعاء 30 أكتوبر، عن عمر ناهز 64 سنة، الشاعر والروائي والإعلامي الأردني أمجد ناصر، الذي رسم أفقاً إبداعياً بالغ الثّراء امتدّ من الماء إلى الماء، كما جعل هذا المثقّف الحرّ من الشعر والسّرد والصحافة الثقافية مسافات من التّأثيرات الكبرى الملتزمة بالانتصار لقضايا الإنسان ولمنجزات الجمال والتّوهّج، محفّزاً العديد من الأصوات على الإصرار على الكتابة ورفع راية الكلمة والتّحديث.

وقد نعى الكثير من الأدباء المغاربة والعرب على صفحات التواصل الاجتماعي رحيل أمجد ناصر الذي يعدّ خسارة لا تعوّض، حيث كتب عنه الشاعر المغربي عبد الكريم الطبال هذه الاشراقة: ضحكٌ يتعرَّى / فإذا هو دمعٌ / يجري / في وجه الشعرْ / موسيقى تنسابْ / فإذا هي ريحٌ / تطفئُ قنديلا / في بيت الشعرْ / بستان يرقصُ / فإذا هو دائرة / نحن فيها / نبحثُ عنْ أيّ بابْ / ولا أيّ بابْ... يا أمجد / الشعر سيرثيك / ولا ينساكْ.

وقال الشاعر والروائي حسن نجمي: " كم غدا الفيسبوك، فجأة، مُفجعًا ومُحزنًا هذا اليوم !لا أستطيع أن أقول كلمة أعزي بها نفسي في رحيل صديقي وشقيق روحي الشاعر أمجد ناصر. كأنني أبتر مع انصرافه جزءاً من جسدي. على روح أمجد الطاهرة الجميلة الأنيقة الرحمة والمغفرة والسكينة، وله المجد المخَلّد، شاعراً وكاتباً خلاقاً ومثقفاً عربياً كبيراً أنجبته الأردن وترعرع في الحضن الوطني الفلسطيني".

وزاد نجمي: "ياااااااااااا أمجد الجميل الأنيق العميق، قلتها لك في التلفون في مكالمتينا الأخيرتين، وأكررها الآن: أحببتُك دائماً بصدق ونزاهة. وسأظل أذكرك بحب وتقدير وامتنان".

واستحضرت الشاعرة المغربية الدامي عمر الراحل أمجد بالكلمات التالية: "من يملأ الفراغ الذي يتركه الشعراء؟ أمجد ناصر أدار ظهره للمشهد. سلاما لروحه المحلّقة بيننا"، فيما كتبت الشاعرة نجاة علي بحبر يقطر ألماً: "لا أصدّق أن الموت قد هزمك يا أمجد. كيف تمكّن هذا الجبان منك يا صديقي؟ !أخبره أنّك ستظلّ باقياً ومقيماً في قلوبنا وأرواحنا أيّها الشّاعر الجميل".

وأعلن الشاعر والناقد عبد اللطيف الوراري على رحيل أمجد ناصر بالقول: "مات أمجد، لكن مازال بيننا حيّاً يشعّ بالجمال من أبعد الأقمار وأكثرها حزناً، وربّما يولد السّاعة سندباد يوغل في الرّحلة وفي يده مصباح آخر إلى أن تتلقّفه نجمة رحيمة".

واعتبر الرّوائي العماني محمود الرحبي أن رحيل أمجد ناصر ليس بالغياب الطبيعي، أو موت شخص واحد، إنّما هو بنيان مرحلة في الشّعر والصحافة والعنفوان والإحساس بقضايا الإنسان والجمال وقد تهدّم، مضيفاً أنه "انطفاء ديوجين غامر بالضّوء لم يعد له حضور بيننا.. غياب فاجع لكاتب عزّ مثيله".

ويعدّ الشاعر والروائي المرموق يحيى النميري النعيمات، المشهور بأمجد ناصر، المولود في الرمثا عام 1955، من رواد الحداثة الشعرية وقصيدة النثر، عمل في التلفزيون الأردني والصحافة في مدينة عمان نحو عامين، ثم غادر إلى لبنان عام 1977، كما ترأس تحرير القسم الثقافي بصحيفة "القدس العربي" التي ساهم في تأسيسها بلندن سنة 1989.

أصدر الشاعر أمجد ناصر العديد من المجاميع الشعرية والأعمال السردية نذكر منها: "مديح لمقهى آخر" 1979، "منذ جلعاد كان يصعد الجبل" 1981، "رعاة العزلة" 1986، "وصول الغرباء" مختارات شعرية 1995، "سرّ من رآك" 1994، "أثر العابر" مختارات شعرية 1995، "خبط الأجنحة" رحلات لندن، بيروت 1996، "مرتقى الأنفاس" 1997، "وحيداً كذئب الفرزدق" 2008، "حيث لا تسقط الأمطار" رواية 2010، "حياة كسرد متقطع" شعر 2004، "هنا الوردة" رواية 2017، "في بلاد ماركيز" كتاب رحلات صدر هدية مع مجلة دبي الثقافية.

ونال الشاعر جائزة محمّد الماغوط للشعر من وزارة الثقافة السورية، وتُرجم عدد من أعماله الأدبية إلى اللغات الفرنسية والإيطالية والإسبانية والألمانية والهولندية والإنكليزية.