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الرئيسية | فن وثقافة | قاسيمي يستلهم مقاومة الاستعمار في رواية للأطفال

قاسيمي يستلهم مقاومة الاستعمار في رواية للأطفال

قاسيمي يستلهم مقاومة الاستعمار في رواية للأطفال
هسبريس من الرباط
السبت 02 نونبر 2019 - 10:28

عن مؤسسة دار الحلبي للنشر والتوزيع، وبدعم من وزارة الثقافة والاتصال، صدر مؤخرا للكاتب زهير قاسيمي رواية موجهة للأطفال واليافعين، حملت عنوان "البطل سليمان ومغامرة مطبعة الأطلس".

الرواية، وفق المؤلف، تسلط الضوء على حدث تاريخي من صلب المقاومة السرية المغربية للمستعمر الإسباني والفرنسي، بطلها المقاوم الراحل سليمان العرائشي.

ويؤكد قاسيمي أن الهدف من تأليف هذه الرواية "هو تعريف الأطفال بأحداث المقاومة السرية غير تلك التي عهدوا السماع بها، ومن جهة ثانية تكريما للمقاوم الكبير سليمان عباس رضا العرائشي الذي يستحق أن يتداول اسمه بقوة إلى جانب المقاومين الكبار المغاربة، ويتعرف عليه الأطفال كجزء من ذاكرة المغرب المجيدة".

القصة من الحجم المتوسط، رسمها رسام الأطفال بدر سنوسي، صادرة ضمن مجموعة قصصية أخرى أصدرتها مؤسسة الحلبي للنشر والتوزيع، وهي "عبد السلام الطنجاوي والمسيرة الخضراء"، و"بطل الريف"، و"الطفل علال".

يذكر أن الكاتب زهير قاسيمي يشغل حاليا منصب عضو هيئة تحرير مجلة "اقرأ" الصادرة عن وزارة الثقافة والاتصال، حيث خصته إدارة المجلة بصفحة الاستطلاعات لتعريف الأطفال بالتراث المغربي.

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