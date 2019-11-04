24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1907:4613:1616:1018:3619:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. حميش: كثرة الوصفات تضر التعليم .. والجيل "السمارتوفيني" يقلقني (5.00)

  2. ماذا تحقق بسيدي إفني بعد مرور 10 سنوات على "السبت الأسود"؟ (5.00)

  3. بطولة الذاكرة للمدارس (5.00)

  4. مائة وسبعون كلم من الأكتاف اللبنانية الدَّابِكة (5.00)

  5. هذه مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | "سوسيولوجيا التواصل" تفتتح موسم مركز "عناية"

"سوسيولوجيا التواصل" تفتتح موسم مركز "عناية"

"سوسيولوجيا التواصل" تفتتح موسم مركز "عناية"
هسبريس من الرباط
الاثنين 04 نونبر 2019 - 00:30

نظم مركز عناية للتنمية والأعمال الاجتماعية بالمغرب، السبت بقصر البلدية بمراكش، درسا افتتاحيا لموسم 2019/2020، في موضوع "سوسيولوجيا التواصل المجتمع"، ألقاه الروائي والأكاديمي الدكتور محمد سالم الشرقاوي، مدير مؤسسة بيت مال القدس الشريف.

وأماط الشرقاوي، خلال مداخلته، اللثام عن جوانب هامة وأساسية في معرفة تاريخانية التواصل، ممتدا بمعارفه العميقة إلى فرائد الكتابة والتوثيق التاريخي، وموردا خلال تحليله لمفهوم الفعل الاتصالي جملة من أدوات الخطاب الإعلامي في المجتمع الثقافي المتعدد.

وأضاف المتحدث أن التغيير الراهن في الأدوات الإعلامية "يجتزئ سيرورة من البحث عن إواليات جديدة للمعرفة، وإخضاعها لمناهج التقييم والاحتراس".

وطرح الشرقاوي في سياق انفتاح الاتصال على العلوم الموازية أسئلة البيداغوجيات المتصارعة في حدود السباق المرجعي للقيم والوجود، داعيا إلى إعادة تنظيم قاعدة البيانات المواكبة للمنهجية التعلمية في البرامج الجامعية والدرس الأكاديمي، ومعتبرا تحصينها أولوية فكرية وثقافية قبل أن تكون منظومة سياسية أو مرجعية أيديولوجية.

يذكر أن اللقاء، الذي أداره تقديما ومناقشةً الدكتور عبد الكريم حيضرة، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق، عرف في الأخير نقاشا مستفيضا بين الحضور حول موضوع المداخلة المذكورة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.