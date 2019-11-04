"سوسيولوجيا التواصل" تفتتح موسم مركز "عناية"

هسبريس من الرباط

نظم مركز عناية للتنمية والأعمال الاجتماعية بالمغرب، السبت بقصر البلدية بمراكش، درسا افتتاحيا لموسم 2019/2020، في موضوع "سوسيولوجيا التواصل المجتمع"، ألقاه الروائي والأكاديمي الدكتور محمد سالم الشرقاوي، مدير مؤسسة بيت مال القدس الشريف.

وأماط الشرقاوي، خلال مداخلته، اللثام عن جوانب هامة وأساسية في معرفة تاريخانية التواصل، ممتدا بمعارفه العميقة إلى فرائد الكتابة والتوثيق التاريخي، وموردا خلال تحليله لمفهوم الفعل الاتصالي جملة من أدوات الخطاب الإعلامي في المجتمع الثقافي المتعدد.

وأضاف المتحدث أن التغيير الراهن في الأدوات الإعلامية "يجتزئ سيرورة من البحث عن إواليات جديدة للمعرفة، وإخضاعها لمناهج التقييم والاحتراس".

وطرح الشرقاوي في سياق انفتاح الاتصال على العلوم الموازية أسئلة البيداغوجيات المتصارعة في حدود السباق المرجعي للقيم والوجود، داعيا إلى إعادة تنظيم قاعدة البيانات المواكبة للمنهجية التعلمية في البرامج الجامعية والدرس الأكاديمي، ومعتبرا تحصينها أولوية فكرية وثقافية قبل أن تكون منظومة سياسية أو مرجعية أيديولوجية.

يذكر أن اللقاء، الذي أداره تقديما ومناقشةً الدكتور عبد الكريم حيضرة، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق، عرف في الأخير نقاشا مستفيضا بين الحضور حول موضوع المداخلة المذكورة.