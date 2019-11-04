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الرئيسية | فن وثقافة | "جمعية التشكيليين" تتبرأ من زيارة فنانين إلى إسرائيل

"جمعية التشكيليين" تتبرأ من زيارة فنانين إلى إسرائيل

"جمعية التشكيليين" تتبرأ من زيارة فنانين إلى إسرائيل
هسبريس - و.م .ع
الاثنين 04 نونبر 2019 - 20:25

أفادت الجمعية المغربية للفنون التشكيلية والنقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين، اليوم الاثنين، بأن الفنانين الذين قبلوا الدعوة للمشاركة والعرض في بينالي القدس المحتلة "لا يمثلون سوى أنفسهم، وهم بالتالي لا يحترمون البتة التوجهات الفلسفية أو الإنسانية لهيئتينا اللتين كانتا على الدوام إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضالاته".

وأضافت الهيئتان في بلاغ مشترك أنه "مهما كانت الدوافع التي أدت إلى قبول هؤلاء الفنانين لعرض أعمالهم، سواء كانت مادية أو أخلاقية أو سياسية، فإنهم لم يأخذوا بعين الاعتبار أن مشاركتهم سينظر إليها على أنها مشاركة لبلدهم، كما هو الحال عندما يشارك أي مواطن من بلد ما في لقاء دولي"، مؤكدين أنهما تلقيتا "بذهول" مشاركة بعض الفنانين في هذه التظاهرة.

وأكدتا أنه ّلا المغرب ولا جمعياته منحوا هؤلاء الفنانين تكليفا من هذا القبيل".

وخلصت الهيئتان إلى أنه "من المستحيل تجاهل أنه، وقصد تبييض جرائم الحرب (استعمار الأراضي المحتلة بالقوة، وإساءة معاملة المدنيين ...)، والجرائم ضد الإنسانية (في القدس، وأيضا في غزة المحرومين من مقومات العيش، الماء..)، تسعى السياسة الرسمية لسلطات الاحتلال إلى إعطاء الاحتلال صورة عبارة عن مشهد فني وعرفي، ولهذه الغاية فإنها لا تتوانى عن دعوة الفنانين والنخبة الأكاديمية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - safir الاثنين 04 نونبر 2019 - 20:55
الفن والابداع ليس له حدود وليست له علاقة بالسياسة
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-12
2 - راصد الاثنين 04 نونبر 2019 - 20:57
عليهم أن يعلموا أنهم مهما فعلوا فلن ينالوا حب و إحترام الصهاينة لأن الصهيوني لا يحسب حسابا إلا لمن يمرغ له أنفه في التراب التطبيع المجاني مع الصهاينة و الجنوح للسلم عن ضعف هو إستسلام و خنوع.
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8
3 - المتداول الاثنين 04 نونبر 2019 - 21:05
يا صاحب التعليق الأول إنك بهذا الكلام فأنت متفق على التطبيع مع الكيان (الإحتلال الإسرائيلي) وهل تعتبر أنه من قام باحتلال دولة ضعيفة سيعرف معنى للفن ؟فهم لاتهمهم إلا مصلحتهم التي هي إضعاف المسلمين
فكفانا غباء فالخير واضح و الشر واضح
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4
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