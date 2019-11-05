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الرئيسية | فن وثقافة | تلاميذ يواصلون اكتشاف "كنوز الإسلام بإفريقيا"

تلاميذ يواصلون اكتشاف "كنوز الإسلام بإفريقيا"

تلاميذ يواصلون اكتشاف "كنوز الإسلام بإفريقيا"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 14:23

يستمرّ تلاميذ العاصمة الرباط في اكتشاف معرض "كنوز الإسلام في إفريقيا من تمبكتو إلى زنجبار"، إذ من المرتقب أن يزوره يوم غد الأربعاء تلاميذ مؤسّستَي "ابن بطوطة" و"أحمد نجاعي" التّعليمتين، بتمارة.

ويُوَزَّع خلال هذه الجولة التي تُنَظِّمُها مؤسسة أكاديمية المملكة المغربية للتعاون الثقافي كُتَيِّبٌ تربويّ خاصٌّ هيّأته المؤسسة، ويتضمَّن مجموعة من التمارين، وهو ما يدخل، وفق بلاغ لها، في مقصدها العام لـ"الارتقاء بالوعي التربوي حول تاريخ الإسلام وحضارته في إفريقيا لدى طلاب وطالبات المدارس".

وسبق أن نظَّمت مؤسّسة الأكاديمية زيارتين تربويّتَين مؤطَّرَتين، استفاد منهما تلاميذ أربع مؤسّسات تعليمية بالرباط خلال الأسبوعين الماضيّين، بعدما فُتِحَت أبواب معرض "كنوز الإسلام في إفريقيا من تمبكتو إلى زنجبار" في 17 من شهر أكتوبر المنصرم.

وتنظّم مؤسسة أكاديمية المملكة المغربية للتعاون الثقافي، بشراكة مع معهد العالم العربي بباريس، ووزارة الثقافة والاتصال والرياضة، والمؤسسة الوطنية للمتاحف، معرض "كنوز الإسلام في إفريقيا" في الفترة الممتدّة ما بين 17 أكتوبر 2019 و25 يناير 2020 بالرباط، في ثلاثة أماكن عَرضٍ هي: قاعتا باب الرواح والباب الكبير للأوداية، ومتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر.

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