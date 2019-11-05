فؤاد زبادي يتألق في حفل فني بدار الأوبرا بالقاهرة

هسبريس من الرباط

‏أحيا الفنان المغربي فؤاد زبادي، مساء أمس الإثنين في المسرح الكبير بدار الأوبرا بالقاهرة، حفلا فنيا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28.

وقدم فؤاد زبادي، خلال الحفل، باقة من الأغاني، على غرار "سنة وسنتين"، كلمات مأمون الشناوي وألحان فريد الأطرش، و"ما بيسألش عليا أبدا"، كلمات فتحي قورة وألحان حسين جنيد، و"الورد جميل"، أشعار بيرم التونسي وألحان زكريا أحمد، و"أمانة عليك يا ليل طول"...

وأعرب الفنان المغربي فؤاد زبادي، في تصريح بالمناسبة، عن سعادته بعودته للجمهور المصري والعربي من خلال هذا الحفل الذي أقيم في إطار فعاليات الليلة الرابعة ضمن مهرجان الموسيقى العربية.

وقال فؤاد: "سعيد بتواجدي في هذا المهرجان القيم وإحياء هذا الحفل في دار الأوبرا. هذه الدار احتضنتني على مدار 20 عاما".

وافتتحت الجمعة الماضي بالمسرح الكبير بــ"دار الأوبرا" بالقاهرة فعاليات الدورة الـ28 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والتي تعرف مشاركة فرق موسيقية وفنانين من عدة بلدان، بينها المغرب.