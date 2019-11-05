الملحمة الفنية "أعياد الأمة" تجمع 100 مبدع مغربي

هسبريس من الرباط

من المرتقب أن تنظِّمَ مؤسّسة أكاديمية المملكة المغربية للتّعاون الثقافي، بتعاون مع مسرح محمد الخامس، "الملحمة الفنية أعيادُ أمّة"، يوم الجمعة المقبل 8 نونبر، احتفاءً بـ"ذكرى المسيرة الخضراء المظفَّرَة وعيد الاستقلال".

وسيشهَد هذا العرض الفني الذي يشارك فيه حوالَي مائة فنّان وأديبٍ، وفق بلاغ لمؤسّسة الأكاديمية، أربع لوحات موسيقية تمثيلية تتناوَل بالتّرتيب محاور: "السيرة النبوية من خلال المديح والسّماع، ومحطّات تاريخية لاستقلال المغرب وعهد الملك الحسن الثاني، مرفقة بمفاخر الإنجازات في عهد الملك محمد السادس"، لتختَتَم هذه الملحمة الفنية بتركيبة إبداعية جديدة للأغنية الخالدة "صوت الحسن ينادي بلسانك يا صحراء".

وتأتي مبادرة مؤسّسة أكاديمية المملكة المغربية بتنظيم ملحمة "أعياد الأمّة" في إطار "برنامجها الهادف إلى التوثيق والتّعريف بالمحطّات الخالدة المشعّة في تاريخ المغرب، وتأهيل وتثمين الموروث الأدبي والفنّيّ المغربي، وتمكينه من الحضور في مناسبات لمواكبة خصوصيات وتلقّي هذا الموروث، خاصّة في أوساط الشّباب".

ويراهن هذا العمل الذي تُؤثِّثُه نخبة شبابية من مختلف جهات المملكة المغربية على المزج بين عدّة ألوان موسيقية في سياق واحد، من بينها أساسا: المديح والسّماع، والطّرب الأندلسي والملحون، والأغنية العصرية في شِقِّها الوطني.

وتتعزّز المادة الإنشادية والغنائية، الفردية والجماعية، في ملحمة "أعياد أمّة" التي ستقام في الساعة الثامنة ليلا بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، يوم الجمعة 8 نونبر الجاري، بمشاهدِ ربطٍ تمثيليٍّ، إلى جانب فيديوهات كخلفية للأداء الفنّي.