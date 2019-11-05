"مهرجان أسا" يكرّم مارسيل خليفة وسعيدة فكري

هسبريس من الرباط

كرم مهرجان أسا الوطني للسينما والصحراء، في دورته السابعة، التي افتتحت مساء أمس الإثنين، الفنان اللبناني مارسيل خليفة والفنانة المغربية سعيدة فكري.

وخصص المهرجان، الذي تنظمه جمعية مهرجان أسا للسينما والمسرح بإقليم أسا الزاك، إلى غاية السابع من نونبر الجاري، تكريما لأبطال مسلسل "أولاد الحلال"، بحضور الفنانين أحمد المداح ويوسف السحيري والفنانة داليا.

كما عرفت باقي فقرات الحفل الافتتاحي للمهرجان، الذي تحل عليه السينما الجزائرية ضيفة شرف، تكريم المخرج المغربي داوود أولاد السيد، والممثلة الصاعدة كليلة بونعيلات، قبل أن يتم عرض الفيلم الافتتاحي للدورة "أبناء الرمال" للمخرج الغالي كريميش.

وتم خلال حفل افتتاح الدورة تقديم لجنة تحكيم أفلام المسابقة الرسمية التي يترأسها المخرج المغربي حسن بنجلون، والتي تضم في عضويتها الفنان ربيع القاطي، والناقد السينمائي بوبكر الحيحي، والسيناريست فتيحة بوجدور، والفنانة الأمازيغية الزاهية الزاهيري.

وستسهر اللجنة على اختيار أفضل الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية لهذه الدورة، والتي بلغ عددها حسب اللجنة المنظمة 14 فيلما قصيرا تتبارى حول الجائزة الكبرى للمهرجان وجائزة التحكيم وجائزة الجمهور.

ويروم المهرجان، كما أكد مديره، الحسين أنشاد، أن يشكل تظاهرة فنية "تميز منطقة الصحراء المغربية وترسخ قيم الفن والسينما لدى الساكنة المحلية بالإقليم، ما ينعكس إيجابا على إشعاعه على المستوى الوطني والدولي".

وتشتمل برمجة المهرجان على ورشات تكوينية في الصورة وكتابة السيناريو والإخراج، وندوة فكرية وطنية حول موضوع "صورة الصحراء في الإعلام"، وعروض لأفلام وثائقية بالهواء، وتنظيم قافلة سينمائية تجوب الجماعات القروية للإقليم، ولقاء تواصلي حول "الإنتاجات السينمائية بالصحراء بين الواقع والآفاق" ضمن فقرات مقهى أدبي بتعاون مع شبكة المقاهي الثقافية بالمغرب.