مهنيو التصوير المغاربة يقاربون الهيكلة والتنظيم‎

هسبريس من الرباط

أسدل "الملتقى الوطني للصورة الفوتوغرافية" الستار عن دورته الأولى بمدينة بني ملال، بحضور وفد رسمي ضم بالخصوص الكاتب العام لولاية جهة بني ملال خنيفرة، ورئيس المجلس الجماعي لبني ملال، وممثل المجلس الجهوي، ورئيس الغرفة الفلاحية، ومجموعة من الفعاليات الإعلامية والفنية، وذلك احتفاء بالذكرى 44 لعيد المسيرة الخضراء، والذكرى 64 لعيد الاستقلال.

وتناولت كلمات افتتاح الملتقى، المنظم من طرف جمعية أرباب مختبرات ومحلات التصوير بجهة بني ملال خنيفرة، بالتنسيق مع الفيدرالية الوطنية لأرباب محلات ومهنيي التصوير بالمغرب، "أهمية الملتقى والدور الريادي الذي تعلبه الصورة في التوثيق والترويج والتربية وصيانة الموروث الفني والثقافي الوطني".

ولامس الكاتب العام لولاية جهة بني ملال خنيفرة في كلمته مجموعة من الجوانب المرتبطة بالملتقى باعتباره محطة للتواصل وتبادل الخبرات حول المقومات والمؤهلات الطبيعية والاقتصادية والسياحية التي تتوفر عليها الجهة، مبرزا الدور الذي تلعبه الصورة في الترويج للمنتوج السياحي والاقتصادي والطبيعي، من أجل المساهمة في تكريس اللامركزية وتقديم النموذج التنموية الشامل للمنطقة.

من جانبه، اعتبر رئيس المجلس الجماعي لبني ملال اللقاء بمثابة فرصة أساسية للتداول في الكثير من المواضيع المندرجة ضمن مجال الصورة بهدف تنظيم القطاع، معربا عن استعداده لإيصال صوت القطاع إلى الفرق البرلمانية حتى يصبح قطاعا مهيكلا.

أما إبراهيم الوردي، مدير الملتقى، فقد شدد على أهمية هذا اللقاء الذي يحضره ممثلو الجمعيات من مختلف أنحاء المملكة، وذلك بهدف المساهمة الفعالة في إنجاح التظاهرة الساعية لوضع الأسس الحقيقية لانطلاقة قوية للقطاع، منوها بكل الشركاء وكل من ساهم في التفاعل وإنجاح هذا النشاط.

وألقى كل من رئيس الغرفة الفلاحية وممثل جهة بني ملال خنيفرة كلمتين بالمناسبة، في الوقت الذي أبرز فيه علال المخنتر، رئيس جمعية أرباب مختبرات ومحلات التصوير ببني ملال، الأهمية القصوى لهذا اللقاء الذي يؤكّد مدى وعي الممارسين والمهنيين بالدور التنظيمي والقانوني للقطاع، وآفاق وضعه على السكة الصحيحة قانونيا وتنظيميا.

بدوره، أشار محمد مكوار، رئيس الفيدرالية الوطنية لأرباب محلات ومهنيي التصوير بالمغرب، إلى قيمة الصورة في توثيق الملامح الوطنية والرأسمال اللامادي والرصيد الحضاري الوطني، مشددا على ضرورة إيلائها المكانة التي تستحق، مع ضرورة تدخل المسؤولين لتوفير كل الظروف الضرورية لتنمية القطاع، والمساهمة في تنظيمه وفق مقاربة تشاركية.

وأورد مكوار أن القطاع يضم 50 جمعية وطنية، ويوفر 40 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، فضلا عن توفره على أزيد من 5000 محل، وهو ما يشكل قطاعا مهما في النسيج المجتمعي والاقتصادي من الواجب تنظيمه وتقنينه والحفاظ عليه حتى يستمر وفق شروط مهيكلة.

يُشار إلى أن الملتقى شكّل مناسبة لانعقاد المكتب التنفيذي والمجلس الوطني الأول للفيدرالية الوطنية لأرباب محلات ومهنيى التصوير بالمغرب، بهدف وضع أسس القانون المنظم للقطاع، كما تم تنظيم معرضين، أحدهما خصص للصورة الفوتوغرافية، ضم أزيد من مائة صورة لمصورين من مختلف أنحاء المغرب، والآخر خصص لعرض آلات التصوير القديمة للفنان نجيب مزولي، يوثق لتاريخ آلات التصوير منذ اكتشفاها إلى الآن.

وتم خلال الملتقى تنظيم عدد من الورشات، إضافة إلى تكريم مجموعة من الفاعلين في هذا المجال، وهم محمد حسون من العيون، وأمل المومني من العرائش، وعائشة باكي من مراكش، وفاروق بن سليمان ومليكة سعود من الفقيه بن صالح، فضلا عن تقديم هداها وتذكارات لعدد من الضيوف.