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الرئيسية | فن وثقافة | المعهد الفرنسي ينظم سادس دورات "ليلة الفلاسفة"

المعهد الفرنسي ينظم سادس دورات "ليلة الفلاسفة"

المعهد الفرنسي ينظم سادس دورات "ليلة الفلاسفة"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 06 نونبر 2019 - 07:20

ينظم المعهد الفرنسي بالمغرب، يومي 8 و9 نونبر الجاري بكل من الرباط والدار البيضاء، "ليلة الفلاسفة" كتظاهرة ثقافية تجمع جمهورا متنوعا مهووسا بهذا المجال الفكري.

وذكر بلاغ للمعهد أن التظاهرة التي بلغت هذه السنة دورتها السادسة، ستمكن المتدخلين من الإجابة على سؤال "كيف يمكننا التقاسم اليوم في مجتمعنا؟"، وذلك من خلال سلسلة من الندوات والمناقشات والحوارات، باللغتين الفرنسية والعربية.

وأوضح البلاغ أن "ليلة الفلاسفة" التي ستنعقد يوم الجمعة بكلية العلوم بجامعة محمد الخامس بالرباط ويوم السبت بالمعهد الفرنسي بالدار البيضاء، ستجمع أكثر من 30 مفكرا وفيلسوفا وفنانا من المغرب وفرنسا، مضيفا أن هذا الموعد يساير، سنة بعد أخرى، حماسة الجمهور للقضايا الفلسفية ويحيي تقاليده من خلال خلق مكان فريد للقاءات والمشاركة.

وتعتبر التظاهرة لحظة استثنائية للتبادل والانفتاح بالنسبة للشباب، وفق البلاغ الذي ذكر بأن "ليلة الفلاسفة" جمعت في السنة الماضية أكثر من ستة آلاف شخص في كلتا المدينتين.

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