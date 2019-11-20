الإدريسي يقدّم الفيلم السينمائي الكوميدي "براكاج"

هسبريس من الرباط

جرى بمدينة الدار البيضاء تقديم العرض ما قبل الأول للشريط السينمائي الجديد الكوميدي "براكاج" للمخرج أحمد الطاهري الإدريسي الذي اختار موضوعا حساسا وقويا، وناقشه بكثير من السخرية والمواقف المضحكة الخفيفة، إذ تحكي القصة عن حياة عائلة فقيرة تقطن في حي صفيحي، يحلم أفرادها بحياة أفضل عبر امتلاك سكن لائق، وهو حلم لن يتحقق إلا بالحصول على قرض بنكي، غير أن أسرة فاطمة الزهراء بناصر ستجد نفسها في مأزق لا تحسد عليه.

ويتميز هذا الفيلم السينمائي الذي تقارب مدته 100 دقيقة، بالعديد من المواقف الكوميدية والضحك الهادف في رؤية جديدة للسينما المغربية، تعكس القرب والواقع.

الفيلم الذي صوّرت أحداثه في مواقع عدة بالدار البيضاء، منها حي العنق وشاطئ دار بوعزة، يؤدي أدواره الرئيسية كل من نور الدين بكر وفاطمة الزهراء بناصر، وبديعة الصنهاجي ونبيل عاطف، وغسان بوحيدو وفاطمة الزهراء لحرش، وعبد الفتاح السايل والمهدي فولان، ومحمد موريد، وغيثة الحمامصي.

تجدر الإشارة الى أن المخرج أحمد الطاهري الإدريسي، سبق له أن أحرز جائزة اتحاد كتاب المغرب سنة 1994، لروايته " بين الأسوار"، طبعة 1996، سنة 2003، كما ألف رواية ثانية بعنوان "من هنا مر الوزير".

وامتهن الكتابة في شركات عالمية للتواصل بين سنة 2000 و2007، مخرجا أكثر من ثلاثين وصلة إشهارية، وأحرز سنة 2000 على جائزة "محمد الركاب" لأحسن سيناريو، وأخرج أول فيلم قصير "حالة طوارئ".

وفي فترة 2007 – 2000 ، ألف أحمد الطاهري الإدريسي مجموعة أفلام تلفزية؛ أولاد الحمرية" و"إعدام مغدور" من إخراج عادل الفاضلي، "نفح وعطسة" من إخراج مجيد الرشيش، "علاش البحر" من إخراج حكيم بلعباس، "خارج اللعبة" من إخراج شوقي العفير. كما كتب العديد من الأفلام التلفزيونية والسيتكومات المغربية منها سلسلة "لالة فاطمة " بأجزائها الثلاثة وسلسلة " ياك احنا جيران".

حصل الطاهري الإدريسي على جائزتين بالدورة السادسة للمهرجان الوطني للسينما بمراكش، جائزة الإخراج لأول عمل، وجائزة الصحافة والنقد لسنة 2001. من أعماله، الفيلم القصير "حالة طوارئ" في 2000، و"التبرهيش"، الهدف و"أي.. سينما" في سنة 2006، والفيلم القصير "حالة حب" في 2014 وآخر بعنوان "للحد" في 2016.