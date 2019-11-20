مصر .. نقابة المهن التمثيلية تنعي هيثم أحمد زكي

سامح الخطيب من القاهرة*

صدمة كبيرة انتابت الوسط الفني المصري في الساعات الأولى من اليوم الخميس بإعلان نقابة المهن التمثيلية وفاة الممثل هيثم أحمد زكي عن عمر ناهز 35 عاما.

وقالت النقابة بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن "الوفاة طبيعية نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية".

وهيثم، المولود في أبريل 1984، هو ابن الممثلين الراحلين أحمد زكي الذي توفي في 2005 وهالة فؤاد التي توفيت في 1993.

بدأ الشاب الراحل مشواره الفني عام 2006 في فيلم "حليم"، الذي استكمل فيه دور والده بعد وفاته، ثم قدم بعد ذلك مجموعة من الأفلام السينمائية والمسلسلات الدرامية.

ومن أفلامه "البلياتشو" و"كف القمر" و"سكر مر" و"الكنز"، وفي التلفزيون قدم "الصفعة" و"دوران شبرا" و"السبع وصايا" و"أستاذ ورئيس قسم" و"كلبش".

وقالت نقابة المهن التمثيلية إن جنازة الفنان الراحل ستشيع ظهر اليوم الخميس من مسجد مصطفى محمود، بحي المهندسين في القاهرة، وهو المسجد ذاته الذي شيعت منه جنازة والده أحمد زكي.