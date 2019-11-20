رقية ماغى تطرح "هادي صحرتي" في ذكرى المسيرة

هسبريس من الرباط

تزامنا مع الذكرى 44 للمسيرة الخضراء، أصدرت الفنانة المغربية رقية ماغى عملا فنيا بعنوان "هادي صحرتي"، بإيقاعات تمزج بين الموسيقى الحديثة والنغمات الصحراوية.

وتعاملت "ماغى" في أغنيتها الوطنية الثانية من نوعها مع محمد المغربي على مستوى الكلمات، ومهدي مزين على مستوى الألحان؛ فيما عاد التوزيع لطارق الحجيلي، وذلك بعد طرحها أغنية بعنوان "المغرب وجمالو" بمناسبة عيد العرش.

وافتتحت ماغى أغنيتها بمقطع من خطاب الملك الراحل الحسن الثاني الذي ألقاه يوم 5 نونبر 1975 من مدينة أكادير، معطيا إشارة انطلاق الزحف لنحو 350 ألف مدني مغربي تطوعوا من جميع أنحاء البلاد استجابة لنداء الملك القاضي باسترجاع الصحراء المغربية.

وظهرت ماغي في "الفيديو كليب" تداعب الرمال الذهبية للصحراء المغربية، مرتدية "الملحفة"، إلى جانب العلم المغربي الأحمر الذي يرفرف فوق رمال صحرائه، مستعرضا بعضاً من طقوس الاحتفال بالمناطق الجنوبية، ومشاهد أرشيفية عن مشاركة المغاربة في المسيرة الخضراء.

وعلى غرار الرسائل التي يوجها سعد المجرد في معظم أغانيه، ختمت الفنانة المغربية ذائعة الصيت في دول الخليج أغنيتها برسالة وجهتها إلى الملك محمد السادس، منوهة بالإنجازات التي تشهدها المملكة تحت قيادته الرشيدة، وقالت: "أنوه بكل المشاريع والإنجازات العظيمة التي تقدمونها للوطن، وحرصكم الدائم على النهوض بالمملكة والرقي بها إلى أعلى المستويات والمراتب، وكذا حرص جلالتكم على سلامة وأمن البلاد".

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة رقية ماغى شاركت في النسخة الثالثة من برنامج "أراب آيدول"، لكنها تعتبر هذا النوع من البرامج غير مفيد ويعرض الكثير من الأصوات للظلم البيِّن.

وقدّمت صاحبة أغنية "هادي صحرتي" مجموعة من الأغنيات، منها "ما يهمك"، من كلمات محمود برحيل ولحن نوبال، وأغنية "هذا هو المغربي"، من كلمات مصعب العنزي ولحن نوبال؛ كما قدّمت أغنية "خيل القصيد"، من كلمات الشاعرة أصايل ولحن فايز السعيد، والتي قدّمتها النجمة بلقيس بصوتها أيضاً.