المهرجان الوطني للمسرح يكرّم أنور الجندي بتطوان

هسبريس من الرباط

من المرتقب أن يكرم المهرجان الوطني للمسرح، الذي تنظمه وزارة الثقافة في دورته الواحدة والعشرين، وتحتضنه ولاية تطوان من 15 نونبر إلى 22 منه، الفنان أنور الجندي، باعتباره واحدا من الفنانين "الذين ساهموا في بناء صرح الفن المغربي الراقي بما قدمه من أعمال خالدة في مجالات المسرح والإذاعة والتلفزيون والسينما".

وكان الفنان أنور الجندي قد رسم أولى بداياته عام 1974 في إطار المهرجان العربي الحديث الذي أقيم تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية آنذاك، وذلك بالمشاركة في مسرحية "القضية" بدور طفل فلسطيني، قبل أن يخوض بعد ذلك مجموعة من التجارب الفنية على أكثر من صعيد، تلفزيا وسينمائيا وإذاعيا، بحيث لم يقتصر على التمثيل فقط، بل قام بكتابة واقتباس وإخراج وإعداد أعمال عدة، بما فيها مسرح الطفل.

وتميزت مسيرة الجندي الفنية بعطاء أكبر حين تأسست فرقة "مسرح فنون" في سنة 1983، التي أضحت تسميتها "مسرح فنون لفاطمة بنمزيان" سنة 2017، بعد رحيل هذه الأخيرة، لكونها هي المؤسسة.