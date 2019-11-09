24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:23
|07:51
|13:16
|16:07
|18:32
|19:49
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تحذير .. أمراض الغدة الدرقية تنذر بمنع حدوث الحمل
- هُوة الطبقية بين الفقراء والأغنياء تشعل موجة احتجاجات في العالم
- تقرير رسمي يسجل تقلص مساحات زراعة "الحشيش" شمال المغرب
- تأخر أداء الشركات للفواتير يصل الموردين الأجانب
- فرنسا توشح الفنان المغربي ازديو بوسام رفيع
تقرير رسمي يسجل تقلص مساحات زراعة "الحشيش" شمال المغرب (5.00)
"مافيا الريع" تعيد نشطاء سوس إلى الاحتجاج بالبيضاء ضد الرحل (5.00)
معيار الفواحش الظهور والخفاء وليس الفضاء الخاص والعام (5.00)
- موريتانيا: حان الوقت لإنهاء النزاع في الصحراء .. ولسنا متفرجين - (71)
- البنك الدولي يقرض المغرب 300 مليون دولار لدعم مائة جماعة - (67)
- المغربي يوسف العزوزي يتوج بلقب أفضل مخترع في العالم العربي - (58)
- سلطات السعودية تُحيل "حمد الله" إلى التحقيق وتمنع مُغادرته البلاد - (51)
- عائلات المعتقلين تطلب تدخل الملك لإنقاذ حياة الزفزافي ورفاقه - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مهرجان هوارة يكرم عميد المسرح الاحتفالي المغربي
انطلقت فعاليات الدورة السادسة لمهرجان هوارة الدولي للمسرح بأولاد تايمة، بتكريم عميد المسرح الاحتفالي المغربي عبد الكريم برشيد، والفنان جواد السايح.
كما شهد افتتاح هذه التظاهرة، التي ينظمها منتدى أنفاس للثقافة والفن حتى العاشر من الشهر الجاري، تقديم كلمات وشهادات في حق المحتفى بهم، فضلا عن تقديم العرض المسرحي "بويا عمر" لفرقة اللواء للمسرح من الدار البيضاء.
إثر ذلك، أعطيت الانطلاقة للورشات التي سيستفيد منها عدد كبير من الشباب من مختلف المدن المغربية، والتي يشرف على تأطيرها خبراء ومختصون من دول عربية وأجنبية.
وتعرف الدورة التي تقام تحت شعار" الفنون الجميلة.. سلام وجمال"، بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبمساهمة مؤسسة الزاوية للتنمية والتعاون، ومركز سوس ماسة للتنمية الثقافية، و"تورينو كروب"، مسابقة رسمية يحكّمها الدكتور سالم كويندي، إضافة الى فقرات متنوعة، أبرزها ندوة فكرية تتمحور حول "دور الفنون الجميلة في تحقيق الأمن الروحي للإنسان".
يذكر أن المهرجان يعرف مشاركة دول من أوروبا وآسيا وأمريكا وإفريقيا.