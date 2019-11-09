مهرجان هوارة يكرم عميد المسرح الاحتفالي المغربي

هسبريس من الرباط

انطلقت فعاليات الدورة السادسة لمهرجان هوارة الدولي للمسرح بأولاد تايمة، بتكريم عميد المسرح الاحتفالي المغربي عبد الكريم برشيد، والفنان جواد السايح.

كما شهد افتتاح هذه التظاهرة، التي ينظمها منتدى أنفاس للثقافة والفن حتى العاشر من الشهر الجاري، تقديم كلمات وشهادات في حق المحتفى بهم، فضلا عن تقديم العرض المسرحي "بويا عمر" لفرقة اللواء للمسرح من الدار البيضاء.

إثر ذلك، أعطيت الانطلاقة للورشات التي سيستفيد منها عدد كبير من الشباب من مختلف المدن المغربية، والتي يشرف على تأطيرها خبراء ومختصون من دول عربية وأجنبية.

وتعرف الدورة التي تقام تحت شعار" الفنون الجميلة.. سلام وجمال"، بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبمساهمة مؤسسة الزاوية للتنمية والتعاون، ومركز سوس ماسة للتنمية الثقافية، و"تورينو كروب"، مسابقة رسمية يحكّمها الدكتور سالم كويندي، إضافة الى فقرات متنوعة، أبرزها ندوة فكرية تتمحور حول "دور الفنون الجميلة في تحقيق الأمن الروحي للإنسان".

يذكر أن المهرجان يعرف مشاركة دول من أوروبا وآسيا وأمريكا وإفريقيا.