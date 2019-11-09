24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2307:5113:1616:0718:3219:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. تحذير .. أمراض الغدة الدرقية تنذر بمنع حدوث الحمل (5.00)

  2. تقرير رسمي يسجل تقلص مساحات زراعة "الحشيش" شمال المغرب (5.00)

  3. "مافيا الريع" تعيد نشطاء سوس إلى الاحتجاج بالبيضاء ضد الرحل (5.00)

  4. أوالحاج .. العقل الخارق (5.00)

  5. معيار الفواحش الظهور والخفاء وليس الفضاء الخاص والعام (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | مهرجان هوارة يكرم عميد المسرح الاحتفالي المغربي

مهرجان هوارة يكرم عميد المسرح الاحتفالي المغربي

مهرجان هوارة يكرم عميد المسرح الاحتفالي المغربي
هسبريس من الرباط
السبت 09 نونبر 2019 - 08:59

انطلقت فعاليات الدورة السادسة لمهرجان هوارة الدولي للمسرح بأولاد تايمة، بتكريم عميد المسرح الاحتفالي المغربي عبد الكريم برشيد، والفنان جواد السايح.

كما شهد افتتاح هذه التظاهرة، التي ينظمها منتدى أنفاس للثقافة والفن حتى العاشر من الشهر الجاري، تقديم كلمات وشهادات في حق المحتفى بهم، فضلا عن تقديم العرض المسرحي "بويا عمر" لفرقة اللواء للمسرح من الدار البيضاء.

إثر ذلك، أعطيت الانطلاقة للورشات التي سيستفيد منها عدد كبير من الشباب من مختلف المدن المغربية، والتي يشرف على تأطيرها خبراء ومختصون من دول عربية وأجنبية.

وتعرف الدورة التي تقام تحت شعار" الفنون الجميلة.. سلام وجمال"، بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبمساهمة مؤسسة الزاوية للتنمية والتعاون، ومركز سوس ماسة للتنمية الثقافية، و"تورينو كروب"، مسابقة رسمية يحكّمها الدكتور سالم كويندي، إضافة الى فقرات متنوعة، أبرزها ندوة فكرية تتمحور حول "دور الفنون الجميلة في تحقيق الأمن الروحي للإنسان".

يذكر أن المهرجان يعرف مشاركة دول من أوروبا وآسيا وأمريكا وإفريقيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.