المغرب ضيف شرف بمهرجان المدن القديمة بشنقيط

هسبريس من الرباط

يرتقب أن يحل المغرب ضيف شرف على مهرجان المدن القديمة المنظم بمدينة شنقيط الموريتانية، في دورته التاسعة، خلال الفترة الممتدة ما بين 10 إلى 16 نونبر 2019.

وتروم المشاركة المغربية في فعاليات هذا المهرجان "تكريس الجهود الرامية إلى التعريف بالقيمة الإنسانية والكونية والحضارية التي يكتسبها الإرث الثقافي المشترك بين البلدين، المتمثل في المدن العتيقة، التي لعبت، ولاتزال، أدوارا تاريخية واجتماعية وثقافية وعلمية هامة، وسمت الهوية والذاكرة المشتركتين بين شعوب المنطقة، انطلاقا من قيم الحوار

والتسامح والتعايش الإنساني" وفق بلاغ صادر عن وزارة الثقافة والشباب والرياضة- قطاع الثقافة.

وأضاف البلاغ أن الجانب المغربي "أعد برنامجا غنيا ومتنوعا يشمل تنظيم ندوات فكرية ومعارض وأروقة فنية وتراثية، وسهرات فنية، بمشاركة عدد من أهل الفن والفكر والثقافة".

جدير بالذكر أن هذا المهرجان، الذي يشكل لحظة تاريخية في الحياة الثقافية لمدينة شنقيط، التي شكلت خلال قرون، "منارة ثقافية وروحية، من شأنه تثمين وتعزيز إشعاع المدن العتيقة التراثية، وضمنها تلك المسجلة ضمن لائحة التراث العالمي".

يشار إلى أن الوفد المغربي المشارك في المهرجان، يضم، إضافة إلى وزارة الثقافة والشباب والرياضة - قطاع الثقافة، "كل من وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الأقاليم الجنوب، ومؤسسة الموكار، ومؤسسة دار الصانع".