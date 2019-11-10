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الرئيسية | فن وثقافة | أخيار تواصل التنافس على لقب تحدي القراءة العربي

أخيار تواصل التنافس على لقب تحدي القراءة العربي

أخيار تواصل التنافس على لقب تحدي القراءة العربي
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 10 نونبر 2019 - 12:25

انتهت منافسات الحلقة السابعة من "برنامج تحدي القراءة العربي" الذي يذاع أسبوعيا بخروج بطلين من أبطال التحدي؛ وتأهل 5 متنافسين الى المرحلة النهائية لنيل اللقب منهم التلميذة المغربية فاطمة الزهراء أخيار .

وأفادت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية الذي ينضوي تحتها "تحدي القراءة العربي"، في بيان، بأن التصفيات قبل النهائية أسفرت عن تأهل 5 أبطال للتنافس على لقب بطل تحدي القراءة العربي لعام 2019؛ وهم فاطمة الزهراء أخيار من المغرب وهديل أنور من السودان، وجمانة المالكي من السعودية، وآية بوتريعة من تونس و عبد العزيز الخالدي من الكويت.

كما أضاف المصدر ذاته انه سيتم يوم الأربعاء 13 نونبر الجاري، خلال الحلقة الثامنة والأخيرة من التصفيات النهائية بين الأبطال الخمسة، تتويج بطل تحدي القراءة العربي بجائزة تصل قيمتها إلى نصف مليون درهم إماراتي.

وأشار البيان الى ان التصفيات نصف النهائية في الحلقة السابعة شهدت تحديا وحيدا بين الأبطال السبعة الذين كانوا قد تمكنوا من الوصول إلى هذه المرحلة من التصفيات. وتضمن هذا التحدي اختبارا من دون تحضير مسبق بين هؤلاء المتنافسين هدفه إقناع لجنة التحكيم خلال دقيقة بأحقية المتنافس بالمرور إلى المرحلة التالية من التصفيات النهائية.

من جهة أخرى، تتنافس 3 مدارس، بكل من السعودية ولبنان و الإمارات، على لقب "المدرسة المتميزة "عربيا ضمن تحدي القراءة العربي، وتنال المدرسة الفائزة جائزة نقدية قيمتها مليون درهم إماراتي.

يذكر أن التلميذة فاطمة الزهراء أخيار، التي تتابع دراستها بالثانوية التأهيلية القاضي عياض في مدينة تطوان، تمثل المغرب في الدورة الرابعة للمسابقة النهائية لتحدي القراءة العربي ، وذلك بعد تتويجها على الصعيد الوطني في هذه المسابقة.

تحدي القراءة العربي في دورته الرابعة شهد مشاركة قياسية بلغت أكثر من 13.5 مليون تلميذ وتلميذة من 49 دولة وأكثر من 62 ألف مدرسة، تحت إشراف 113 ألف مدرس ومدرسة، علما بأن التحدي منذ إطلاقه قبل أربع سنوات استقطب أكثر من 33 مليون طالب وطالبة ضمن ظاهرة متنامية ساهمت في خلق حراك شبابي معرفي على مستوى المنظومة التعليمية في عدد كبير من الدول العربية وسط دعم أسري ومجتمعي لافت.

ويشار إلى أن الطالبة المغربية مريم أمجون، ابنة التسعة أعوام، توجت بطلة لتحدي القراءة العربي في دورته الثالثة لعام 2018.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - abdo agadir الأحد 10 نونبر 2019 - 13:36
هنيئا للتميذة فاطمة الزهراء أخيار على وصولها للمرحلة النهائية للتحدي القراءة العربي متمنيا لها التوفيق لتفوز باللقب الثمين إن شاء الله ولتشرف مؤسستها وبﻻدها المغرب .
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