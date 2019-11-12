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الرئيسية | فن وثقافة | سلوى الشودري تصدر أغنية "غريب على الخليج"

سلوى الشودري تصدر أغنية "غريب على الخليج"

سلوى الشودري تصدر أغنية "غريب على الخليج"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 10:10

أصدرت الفنانة المغربية سلوى الشودري أغنية جديدة سينجل اختارت لها عنوان "غريب على الخليج".

العمل الجديد، الذي نُشر على منصة الفيديوهات "يوتيوب"، من شعر بدر شاكر السياب وألحان الملحن العراقي د. علي عبد الله.

ووصفت الشودري عملها الجديد بأنه "هدية إلى شعب العراق الجريح، الذي ما فتئ ينهض من نكبة ويسقط في أخرى، باعتباره حضارة مجيدة تآمر عليها الغزاة ليضعفوا شوكتها ويدمروا تاريخها".

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