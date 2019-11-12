عبد الكبير ربيع يعرضُ "آخر نفسه" بالدار البيضاء

هسبريس من الرباط

من المرتقب أن ينطلق، يوم الخميس المقبل 14 نونبر، بقاعة العرض ARTORIUM بالدار البيضاء، معرض للفنان التشكيلي المغربي عبد الكبير ربيع، سيحمل عنوان "آخر نفسه"؛ تعبيرا "عن الأرواح المتعددة التي تحملها أعماله المعروضة في هذا المعرض الجديد، مستحضرا مجمل أعماله، منذ البدء وصولا إلى اليوم".

وفي كلمة لها بمناسبة تنظيم المعرض، قالت مريم بوزوبع، رئيسة مؤسسة TGCC، إن المؤسسة التي تترأسها "لا ترغب، اليوم، من خلال المعرض الفني لواحد من كبار الفنانين الذين عرفهم المغرب، في جعل الفن في متناول الجميع فحسب؛ بل لتكريم هذا الفنان لما قدمه، عبر نقل شغفه إلى الآخرين".

من جهته، قال الباحث والفنان محمد رشدي، مفوض المعرض، إن عبد الكبير "يعدّ واحدا من الفنانين العصاميين القلائل الذين استطاعوا، بشكل مذهل، التعالي عن واقع كونهم لم يستفيدوا من أي تعليم فني مؤسساتي".

وتحمل أعمال عبد الكبير ربيع، وهو من مواليد 24 أكتوبر 1944 ببولمان، بعدا روحانيا وصوفيا، يجعل منها أعمالا تسمو بالمشاهد؛ وهو يراقب تزاوج الأبيض بالأسود والظل بالضوء، في تماه جميل.