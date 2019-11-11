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كُتّاب وآراء
ربيع القاطي يجد قبر والده بعد 39 سنة من رحيله
في واقعة فريدة من نوعها، وصفها الممثل المغربي ربيع القاطي بـ"المعجزة"، تمكن هذا الأخير من العثور على قبر والده، بعد مرور 39 سنة على "استشهاده"، وبعد بحثٍ مضنٍ استمرّ 15 سنة.
وعن تفاصيل هذه الواقعة، قال القاطي، في تصريح لهسبريس، إن "والده كان مقاتلا في القوات المسلحة الملكية، حيث استشهد في الصحراء المغربية عند سقوط طائرته، دون أن يعرف مصيره".
وأضاف القاطي وهو يغالب دموعه "تركنا الوالد ونحن بعد أطفالا صغارا، وعندما أصبحت ممثلا، أي منذ حوالي 15 سنة، بدأت رحلة البحث عن قبره ومصيره. لم أترك شبرا في الصحراء المغربية إلا بحثت فيه، لكن دون جدوى".
وواصل القاطي قصته الغريبة مع قبر أبيه قائلا: "قبل أيام سمعت عن وجود مقبرة بإحدى المناطق بالصحراء، حيث يرجح أن يكون والدي مدفونا فيها، فتوجهت إليها وأنا أتوقع أن أجد فقط قبورا مبعثرة أترحم عليها وأرحل، لكن الله كان كريما معي، إذ فوجئت بمعجزة حقيقية وأنا أعثر على شاهدة قبر والدي منتصبة وعليها اسمه، بعد أن قاومت كل عوامل الزمن".
يذكر أن القاطي وضع مقطع فيديو مؤثر على صفحته الخاصة على إنستغرام يوثق لحظة عثوره على قبر والده.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
ولكل من يعتقد اننا سنترك الصحراء لشردمة متمردة على الوطن..والله عمري 54 سنة لو قيل لنا احملوا السلاح لحملنا مع العلم أنني لا اعيش بالمغرب..