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كُتّاب وآراء
مغربي ضمن مرشحين لجائزة عربية للرواية القصيرة
أعلنت جائزة إسماعيل فهد إسماعيل للرواية القصيرة المخطوطة، الاثنين، القائمة القصيرة لدورتها الأولى والتي ضمت سبعة مرشحين من ست دول عربية.
وضمت القائمة (ليل طنجة) للمغربي محمد سعيد أحجيوج و(فوبيا الوجوه) للبحرينية تقوى محمد جواد و(سلام بتوقيت الحرب) للفلسطينية عبلة غسان جابر و(فطومة) للسوداني مهند ميرغني الفكي و(آسر والصياد) للسعودي وليد جهز السبيعي إضافة (تايم لاين) لعبد الرحمن كمال السعيد و(الكفر) لأحمد أبو السعد عبد الغني من مصر.
والجائزة التي تحمل اسم الكاتب الكويتي إسماعيل فهد إسماعيل (1940-2018) أطلقتها دار العين للنشر بالقاهرة للمبدعين دون سن الأربعين "لتشجيع الشباب كواحدة من سمات الكاتب الراحل".
وهي موجهة للكتاب العرب في أي مكان بالعالم على ألا يزيد عدد كلمات العمل المقدم عن 25 ألف كلمة.
وتشكلت لجنة التحكيم برئاسة الكاتبة والأكاديمية الكويتية إقبال العثيمين وعضوية الروائي المصري إبراهيم فرغلي والقاص المغربي أنيس الرافعي والناقد المصري أيمن بكر والروائي السعودي يوسف المحيميد.
واختارت اللجنة الأعمال التي ضمتها القائمة القصيرة من بين 40 عملا غير منشور.
وتعلن دار العين للنشر ثلاثة فائزين بالجائزة خلال معرض الكويت الدولي للكتاب الذي يقام هذا العام في الفترة من 20 إلى 30 نوفمبر.