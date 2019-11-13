أغنية "فاڤور" تعيد وهج زهير بهاوي في يوتيوب

هسبريس من الرباط

استطاع الفنان الشاب زهير بهاوي أن يتصدر قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة على منصة "اليوتيوب" بأغنيته الجديدة "فاڤور"، التي كتبها ولحنها بنفسه؛ فيما قام بتوزيعها بلال أفريكانو.

واستعان بهاوي بعارضة محجبة بطلة الكليب، الذي صوره بتركيا تحت إشراف المخرج حسن الكرفطي؛ وهي الخطوة التّي خلفت ردود أفعال متباينة بين من أشاد بالفكرة كنوع من التغيير في الأغاني الرومانسية الشبابية، وبين من اعتبرها غير لائقة.

ويعتبر صاحب أغنية "ديكابوطابل" أن الأرقام لها دور كبير في نجاح الفنان، وأضاف: "هناك من يغيب عن (الطوندونس)، فيقول إنه ليس معيار نجاح، بالعكس فمعيار نجاح أنْ تصل إلى أكبر فئة من الجمهور"، على حد قوله.

ويورد بهاوي أنّ وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دوراً كبيراً في تقريبه من جمهوره؛ لكنه كافح واشتغل كثيراً في مجال الكتابة والألحان والتوزيع، مبرزاً أنّه "ليست هناك وصفة سحرية للوصول إلى الجمهور، غير العمل والحب المتبادل مع الجمهور".

وفي سياق متصل، يستعد زهير لتحضير عمل يجمعه بالفنان سعد لمجرد على مستوى الكتابة والتلحين، بعد الجدل الذي خلقه محاولة منافسة بهاوي للمعلم في عدد من المناسبات.

وسبق أن وعد صاحب أغنية "ديكابوطابل" معجباته، خلال استضافته بأحد البرامج التلفزيونية الجزائرية، أنه سيقدم أغنية رومانسية ستروقهن بعد طرحه لسلسلة من الأغاني التي كانت بعيدة عن هذا اللون.

وكان آخر أعمال زهير بهاوي أغنية "دينيرو"، التي حققت إلى الآن أزيد من 25 مليون مشاهدة على موقع رفع الفيديوهات "يوتيوب".