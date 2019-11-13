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الرئيسية | فن وثقافة | نصر ميكري يحيي ذكرى والده بأغنية "الوداع"

نصر ميكري يحيي ذكرى والده بأغنية "الوداع"

نصر ميكري يحيي ذكرى والده بأغنية "الوداع"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 13 نونبر 2019 - 08:35

يستعد الفنان نصر ميكري، ابن الراحل حسن ميكري، لإصدار أغنية جديدة على شكل فيديو كليب ستحمل عنوان "الوداع"، ويرتقب أن تكون متوفرة على منصة "يوتيوب" بدءا من تاريخ 20 نونبر الجاري.

الأغنية الجديدة، التي اختار نصر أن يكرم بها والده الموسيقار حسن ميكري الذي رحل عن عالمنا في 14 يوليوز المنصرم، من كلمات وألحان وغناء نصر ميكري وقد سجلها بمشاركة أعضاء مجموعة "الأيادي الذهبية" التي سبق لها العمل مع الراحل حسن ميكري.

يذكر أن نصر ميكري أصدر، في وقت سابق، مجموعة من الألبومات الغنائية؛ في مقدمتها "في يوم الفرح"، الذي أطلقه سنة 2011، وأتبعه بألبوم آخر حمل عنوان "وينك" سنة 2014، إلى جانب عمل آخر بعنوان "ساعة دور" في 2017، ثم ألبوم "مشعل" سنة 2019.

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