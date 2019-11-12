24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2507:5413:1716:0518:3019:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. العثماني يرفع سن اجتياز مباريات التدريس بـ"التعاقد" (5.00)

  2. نشاط "مافيا الرمال" بسواحل البيضاء يُخرج مطالب بشرطة المقالع (5.00)

  3. "فيدرالية اليسار" تقترح تغيير ألوان النقود لمحاربة التهرب الضريبي (5.00)

  4. المغرب يتمسّك بدعم الاستقرار الأمني والتنمية الاقتصادية في ليبيا (5.00)

  5. ربيع القاطي يجد قبر والده بعد 39 سنة من رحيله (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | "ثربانتس" يخلد ذكرى "الفرنسيسكان" في المغرب‎

"ثربانتس" يخلد ذكرى "الفرنسيسكان" في المغرب‎

"ثربانتس" يخلد ذكرى "الفرنسيسكان" في المغرب‎
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 17:06

يفتتح معهد ثربانتس الإسباني بمدينة تطوان، اليوم، معرضا تخليدا لذكرى مرور ثمانية قرون على وجود الفرنسيسكان في المغرب، اختير له شعار "800 عام من اللقاء".

المعرض سيعرف عرض رحلة "الفرنسيسكان" التي امتدت لثمانية قرون، عبر صور ووثائق تاريخية، وسينتقل لاحقا إلى معهد ثربانتس بطنجة.

وسيتم خلال فعاليات المعرض تقديم ثلاث محاضرات من طرف الأساقفة سيميون ستاشيرا، ومانويل كوريون، والمؤرخ برنابي لوبيز، حيث سيقدمون لمحات عن التواجد الفرنسيسكي بالمغرب.

وستختتم فعاليات معرض "800 عام من اللقاء" المفتوح أمام العموم بسهرة فنية لأوركسترا "Teharan El Haiek".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.