"ثربانتس" يخلد ذكرى "الفرنسيسكان" في المغرب‎

هسبريس من الرباط

يفتتح معهد ثربانتس الإسباني بمدينة تطوان، اليوم، معرضا تخليدا لذكرى مرور ثمانية قرون على وجود الفرنسيسكان في المغرب، اختير له شعار "800 عام من اللقاء".

المعرض سيعرف عرض رحلة "الفرنسيسكان" التي امتدت لثمانية قرون، عبر صور ووثائق تاريخية، وسينتقل لاحقا إلى معهد ثربانتس بطنجة.

وسيتم خلال فعاليات المعرض تقديم ثلاث محاضرات من طرف الأساقفة سيميون ستاشيرا، ومانويل كوريون، والمؤرخ برنابي لوبيز، حيث سيقدمون لمحات عن التواجد الفرنسيسكي بالمغرب.

وستختتم فعاليات معرض "800 عام من اللقاء" المفتوح أمام العموم بسهرة فنية لأوركسترا "Teharan El Haiek".