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الرئيسية | فن وثقافة | تألق مغربي في "تحدي القراءة".. واللقب سودانيّ

تألق مغربي في "تحدي القراءة".. واللقب سودانيّ

تألق مغربي في "تحدي القراءة".. واللقب سودانيّ
هسبريس من الرباط
الأربعاء 13 نونبر 2019 - 10:35

توجت الفتاة السودانية هديل أنور، اليوم الأربعاء، بلقب "بطلة تحدي القراءة العربي" للعام 2019، ونالت مدرسة الإمام النووي الابتدائية، من السعودية، جائزة "أفضل مدرسة" بعد منافسة مع 67 ألف مؤسسة ضمن هذه المسابقة.

الإعلان عن الفائزين تم من مدينة دبي، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسط حضور جماهيري واسع من مختلف بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتواجدت الطفلة المغربية فاطمة الزهراء أخيار ضمن الخماسي المشارك في نهائيّ المسابقة، ووجهت إليها لجنة "تحدي القراءة" سؤالا باعتبارها "قارئة تعرف الشيء الكثير مما يفتقده الذين لا يقرؤون"، وطولبت بتوجيه نصيحة لهذه الفئة الأخيرة.

المشاركة المغربية قالت في إجابتها إن "الكتب أصداف الحكم، تنشبّ عن جواهر الشيم، فما أجدرنا شباب العرب بالتعبد في معتكف المفكرين؛ المكتبات".

وأردفت أخيار أمام اللجنة والجمهور: "نصيحتي بالتدرج في صعوبة المقروء، واختيار كتب تتحدى ولا تُعجز. نصيحتي بتذوق مختلف الأطباق الثقافية؛ بالتأثير في ما نقرأ، فالقراءة بداية التفكير، والتفكير نهاية كل ضعف وأفول".

واسترسلت فاطمة الزهراء: "القراءة مجدافنا نحو جزيرة التسامح وقبول الاختلاف، إذ بالقراءة نعثر على الإنسان داخل كل إنسان؛ نحن ما نقرأ". وختمت بقولها: "علينا بالقراءة لأنها تلقننا فن الإنصات، حتى أن القارئ يرجو هبوب كل ثقافات الأرض قرب داره، بكل حرية، رافضا أن ينقلب جراء رياحها العاتية. القراءة حلية الأذهان ورواء كل ظمآن، فلنقبل عليها شباب العرب".

جدير بالذكر أن الطفلة المغربية مريم أمجون تمكنت من حصْدِ المرتبة الأولى في مسابقة "تحدي القراءة العربي" سنة 2018، في دولة الإمارات، بعدما تفوقّت على أزيد من عشرة ملايين مشارك من 44 دولة عبر العالم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - شكرا الأربعاء 13 نونبر 2019 - 10:50
لغتك جميلة تصلحين لمنصب الناطق باسم الحكومة الذي عليه أن يعمل بنصيحتك
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32
2 - نورالدين الأربعاء 13 نونبر 2019 - 10:51
هنيئا لفاطمة اخيار على مشوارها الرائع، لانها ابانت عن عطاء كبير في اتقانها للغة العربية،ف نهنئ المشاركة السودانية على فوزها وتحقيقها للقب، فهنيئا لجميع المشاركين على كل ماقدموه.
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13
3 - متابع الأربعاء 13 نونبر 2019 - 11:00
هنيئا لهذه الشابة المغربية، نتمنى أن نجد كل سنة من يمثل بلدنا في هذه المسابقات الثقافية و أن تكثر المبادرات التي تشجع القدوات الحسنة. نتمنى لها التوفيق و نهنؤها على شرف المشاركة في النهائي
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4 - شكرا فاطمة الزهراء الأربعاء 13 نونبر 2019 - 11:01
مبروك للفائزين ومبروك للمشاركي فكلكم فائزين لأنكم تقرأون وتجتهدون.
كما أقول لدوي الفكر المغفل غيرو أنفسكم من إستهلاك الكلام الفارغ وتتبع لخوا الخاوي والفديوات الفاضحة والتشفي في الناس وأتركني نقرأ التاريخ أو السياسة أو غيرها راك مغاديش تتقتنعني بفكرك الستهلك للفرغات الخاوية وتقمعني بتكرار نفس الكلام حتى أكون متلك،خــــــــــــاوي النـــــــــقــــــــاش المــــــــســتـفـيـد للـــبـشـر.
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7
5 - ياسين الفكيكي الأربعاء 13 نونبر 2019 - 11:06
هنيئا للفائزين و هم بلا شك ممن نفتخر بهم لكن سأقول كلاما لا يعجب الكثيرين من منطلق تخصصي. ان يكون الطفل قارئا للكتب يعني ان يمتلك شغف المطالعة و نهم التهام الكتب التي يختارها بنفسه والتي تستهويه مواضيعها و يكون بعد ذلك قادرا على الاستفادة مما قرأه في تشكيل لغته الخاصة واساليبه المميزة في الكلام و الكتابة ويمتلك رصيدا معرفيا ولغويا ومعجميا واسعا يلجأ اليه متى ما احتاجه. لكن هل هذا هو الحال في هذه المسابقة؟!!! للأسف كلا فان تلقن الطفل عشرات العبارات المنمقة و الاساليب المبتذلة و العبارات البراقة و نجعله يحفظها ليستدل بها و يقحمها في جوابه لكل الأسئلة التي تطرح عليه، وان تجعله يقرأ عددا من الكتب بكل سطحية سواء فهم او لم يفهم و دون ان يدرك اصلا مغزى ما يفعله سوى انه يجب ان يعد قارئا لمئات الكتب و سيشارك في المسابقة فهذا مع احترامي الشديد سموه اي شيئ الا القراءة سموها مسابقة الحفظ او التلقين او الخطابة public speaking المهم ليست قراءة.
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6 - المحلل الأربعاء 13 نونبر 2019 - 11:09
هنيئا لكل المتوجين و المتوجات... و كذا للطفلة المغربية بنت الشعب
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