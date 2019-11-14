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كُتّاب وآراء
السليماني تنضم إلى لجنة تحكيم مهرجان الرواد
من المرتقب أن تضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لفعاليات الدورة السابعة لمهرجان الرواد الدولي للمسرح، الذي تحتضنه مدينة خريبكة ما بين 20 و22 من شهر نونبر الجاري بالمركب الثقافي بالمدينة ذاتها، كلا من الفنانة زهور السليماني والكاتب عبد الرحمان مسحت رئيس فرع اتحاد كتاب المغرب بخريبكة.
كما سيترأس لجنة هذه التظاهرة، التي تنظمها جمعية الرواد بدعم من المجمع الشريف للفوسفاط، تحت شعار "نمشيو نتفرجو فالمسرح"، الفنان بوسرحان الزيتوني.
وستتبارى على جوائز الدورة مسرحيات "الكرنة" لفرقة عشاق المسرح من برشيد، و"لا مخرج" لفرقة صوفي للفنون الأدائية من مصر، و"المزابية " لفرقة الإخوة للفنون والثقافة من خريبكة، و" L’homme aux tartelettes، لفرقة جمعية مسرح الشخص من فرنسا.
وتمنح لجنة التحكيم جائزة أحسن عرض متكامل، والتي تحمل اسم "صلاح الدين الهليل"، ثم جائزة أحسن ممثل، وجائزة أحسن ممثلة، وجائزة أحسن نص مسرحي، ثم جائرة أحسن سينوغرافيا، وجائزة أحسن إخراج، فجائزة لجنة التحكيم.
كما ستشهد الدورة عرض المسرحية الجديدة لفرقة الرواد بعنوان "جوع لكبار"، إضافة إلى برمجة متنوعة، تضم ورشات مسرحية ولقاءات فنية وتوقيع إصدارات وتكريمات.