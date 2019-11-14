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كُتّاب وآراء
مؤلّف يقارب رهانات وتحديات الاتّحاد المغاربي
أصدرت منظمة العمل المغاربي مؤلفا جماعيا حمل عنوان "ثلاثون سنة على قيام الاتحاد المغاربي: الرهان والتحديات"، أشرف على تنسيقه رئيس المنظمة الدكتور إدريس لكريني.
ويتضمن الكتاب، الذي صدر عن المطبعة والوراقة الوطنية ضمن 200 صفحة من الحجم المتوسط، 12 ورقة باللغتين العربية والفرنسية، تناولت الموضوع من زوايا مختلفة.
جدير بالذكر أن هذا المؤلف، الذي يتضمن أشغال الندوة العلمية التي نظمتها منظمة العمل المغاربي احتفاء بالذكرى الثلاثين لقيام الاتحاد المغارب يومي السبت 16 والأحد 17 فبراير 2019 بقصر البلدية في مراكش بمشاركة عدد من الباحثين والخبراء من الدول المغاربية الخمس، هو الثاني الذي تصدره المنظمة بعد الكتاب الجماعي الصادر عام 2018 حول الهجرة في حوض المتوسط وحقوق الإنسان.