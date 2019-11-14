ابنة عويطة: أريد بلوغ مستوى العالمية في الغناء

هسبريس من الرباط

بالتزامن مع الانتقادات التي طالت جرأتها في فيديو كليب أغنيتها "Metamorph"، قالت الفنانة المغربية كزينة عويطة أنّ أغنيتها "تُحاكي مراحل تطور الإنسان، وطرحتها بمناسبة احتفال العالم بالهالوين".

وأبرزت نجلة بطل ألعاب القوى المغربي سعيد عويطة أنّ "سعيها نحو العالمية يصبّ في مصلحة وطنها المغرب، إذ تنهج مخططا دقيقا يعتمد على أداء أغنيات باللهجة المغربية، في محاولة لجعلها عالمية، يردّدها الجمهور في مختلف أنحاء العالم".

وعبّرت كزينة، في بلاغ صحافي بمناسبة صدور جديدها، عن فخرها بمغربيتها وعروبتها، على الرغم من اختيارها احتراف الغناء في أمريكا وشق طريقها الفني من هناك، مشيرة إلى أن "فيديو كليب أغنيتها استحضر المغرب من خلال نجمة العلم الوطني، التي ظهرت في بداية الكليب"، متجاهلة الرّد على الانتقادات التي طالت جرأتها في الفيديو كليب.

وكانت كزينة عويطة قد طرحت كليب أغنيتها Metamorph احتفالا بالهالووين، من إنتاج شركة أمريكية؛ وهي الأغنية التي طرحت سابقاً ضمن الألبوم الذي أطلقته مؤخرا، وتضمن 10 أغنيات.

وقد تميز الكليب، الذي أنتجته شركةOshotYouFilmz ، بنوع من الإثارة؛ فقد جسدت من خلاله نجلة البطل المغربي سعيد عويطة مشاهد التحول الذي يعرفه الإنسان، أطلت من خلاله كزينة على جمهورها بشعر أخضر وبرقص مثير، جعلها عرضة للانتقادات.

واعتبر عدد من متابعي الفنانة المغربية أنّها "تسير على خطى نجمات تلفزيون الواقع؛ وهو الأمر الذي اتضح من خلال مظهرها الأخير في "الكليب"، وكذا في طريقة تفاعلها مع جمهورها".

وسبق لكزينة أن احتفلت، قبل أشهر، بألبومها الأخير الذي ضم 10 أغنيات، وسط حضور كبير من نجوم الغناء والإعلام ومشاهير التواصل الاجتماعي وممثلي الإذاعات الأمريكية.

يذكر أن نجلة العداء سعيد عويطة قامت، خلال الفترة الأخيرة، بأنشطة فنية وثقافية عديدة؛ كان آخرها مشاركتها ضمن لجنة تحكيم مسابقة غنائية، نظمتها إحدى المؤسسات الأمريكية واحتضنتها ولاية تكساس.