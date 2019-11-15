24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:28
|07:56
|13:17
|16:04
|18:28
|19:45
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "مالية 2020" تحظى بمصادقة أغلبية مجلس النواب
- رصيف الصحافة: شبح "المينانجيت" يحوم فوق رؤوس أطفال المملكة
- الجزائر تكتسح زامبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا
- "مجموعة الفوسفاط" تطلق مرحلة جديدة من "المثمر"
- محامية إلى وزير سابق: تَذكر "ثكلى بوعشرين" فوق "أريكة العار"
السعدية بوطالب .. ناشطة جمعوية تنير ليالي المدمنين والمتشردين (5.00)
"أسمات" و"توراجا" و"مرسي" .. شعوب مجهولة في عصر العولمة (5.00)
- وزارة الثقافة تلغي حفلات "الراب" .. وعبيابة يتوعد "خارقي القانون" - (101)
- محامية إلى وزير سابق: تَذكر "ثكلى بوعشرين" فوق "أريكة العار" - (59)
- 900 ألف أجير بالمغرب يستفيدون من إعفاء الضريبة على الدخل - (51)
- محامي "الرابور لكناوي" يطالب بمحاكمته بقانون الصحافة والنشر - (49)
- الحكومة تتهرب من الجواب على فضيحة تلوث مياه "سيدي حرازم" - (47)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"سام راي" ينتصر لـ"رجولة" الآباء في إصدار غنائي
بعد غياب عن الساحة الفنية، يستعد الفنان "سام راي" لطرح أغنية على شكل "فيديو كليب"، في صفحته الخاصة على "يوتيوب"، من كلماته وألحانه، وبتعاون مع أحد الأسماء النسائية المعروفة في الساحة الفنية المغربية.
وأوضح الفنان ذاته، في تصريح لهسبريس، أن أغنيته الجديدة تشكل جسر إعلان عودته إلى مجال الغناء بنفس جديد بعد غياب طويل، مشيرا إلى أن بداياته الأولى كانت ضمن مجموعة "Jeunesse caméléone" التي شكلها إلى جانب الفنان سعد لمجرد، قبل أن يغادر أرض الوطن ويقرر بعد ذلك العودة إلى بلده الأم.
وعن الإصدار الغنائي الجديد قال "سام راي" إنه يتغنى بـ"رجولة" الأب وتضحياته الجسيمة في سبيل توفير لقمة العيش وبناء عش أسرته، وأضاف أنه غالبا ما يتم تهميشه لحساب الأم.
وفي تقييمه لحال "الراي"، يقول الفنان ذاته: "المغرب أصبح ينافس في هذا اللون الغنائي وفرض نفسه بقوة"، آملا أن يحظى بالدعم للإنتاج، ومشيرا إلى توفره على مقطوعات مكتوبة ينقصها فقط التسجيل، ومؤكدا أنه مستمر في إستراتيجية تعتمد على طرح أغنية كل 6 أشهر حتى يأخذ كل "سنيغل" حقه ويصل إلى أكبر شريحة ممكنة.
وعن شعاره في العمل، يشدد الفنان الشاب على أن الكلمة الراقية واللحن السلس إلى جانب الخامة الصوتية شروط إذا اجتمعت ستحظى الأغنية بإعجاب الجمهور وستحقق النجاح.