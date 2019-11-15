"سام راي" ينتصر لـ"رجولة" الآباء في إصدار غنائي

أيوب صدور من تطوان

بعد غياب عن الساحة الفنية، يستعد الفنان "سام راي" لطرح أغنية على شكل "فيديو كليب"، في صفحته الخاصة على "يوتيوب"، من كلماته وألحانه، وبتعاون مع أحد الأسماء النسائية المعروفة في الساحة الفنية المغربية.

وأوضح الفنان ذاته، في تصريح لهسبريس، أن أغنيته الجديدة تشكل جسر إعلان عودته إلى مجال الغناء بنفس جديد بعد غياب طويل، مشيرا إلى أن بداياته الأولى كانت ضمن مجموعة "Jeunesse caméléone" التي شكلها إلى جانب الفنان سعد لمجرد، قبل أن يغادر أرض الوطن ويقرر بعد ذلك العودة إلى بلده الأم.

وعن الإصدار الغنائي الجديد قال "سام راي" إنه يتغنى بـ"رجولة" الأب وتضحياته الجسيمة في سبيل توفير لقمة العيش وبناء عش أسرته، وأضاف أنه غالبا ما يتم تهميشه لحساب الأم.

وفي تقييمه لحال "الراي"، يقول الفنان ذاته: "المغرب أصبح ينافس في هذا اللون الغنائي وفرض نفسه بقوة"، آملا أن يحظى بالدعم للإنتاج، ومشيرا إلى توفره على مقطوعات مكتوبة ينقصها فقط التسجيل، ومؤكدا أنه مستمر في إستراتيجية تعتمد على طرح أغنية كل 6 أشهر حتى يأخذ كل "سنيغل" حقه ويصل إلى أكبر شريحة ممكنة.

وعن شعاره في العمل، يشدد الفنان الشاب على أن الكلمة الراقية واللحن السلس إلى جانب الخامة الصوتية شروط إذا اجتمعت ستحظى الأغنية بإعجاب الجمهور وستحقق النجاح.