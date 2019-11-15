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الرئيسية | فن وثقافة | الفنان شوقي يتألق في اختتام "قمة نيروبي" العالمية

الفنان شوقي يتألق في اختتام "قمة نيروبي" العالمية

الفنان شوقي يتألق في اختتام "قمة نيروبي" العالمية
هسبريس من الرباط
الجمعة 15 نونبر 2019 - 16:06

قدّم الفنان المغربي أحمد شوقي، الخميس بنيروبي، عرضا موسيقيا في اختتام أشغال القمة العالمية حول السكان والتنمية.

وأدى أحمد شوقي، بحضور نائب الرئيس الكيني وليام روتو الذي ترأس حفل اختتام أشغال هذه القمة، مجموعة من أغانيه الشهيرة؛ على غرار "كاينة ولا ماكيناش"، و"تسونامي"، إضافة إلى أغنية أعدت خصيصا من أجل هذا الحدث.

وأكد أحمد شوقي، في تصريح صحافي، بعد العرض الموسيقي، أنه يتشرف باختياره للغناء في اختتام أشغال هذه القمة العالمية، منوها بأنه سعى إلى تمثيل المغرب على الوجه الأنسب وإبراز جانب من أوجه الإبداع الفني المغربي.

يذكر أن أحمد شوقي، المزداد في العام 1982 بتطوان، سبق له أن قدم مجموعة من الأغاني ذات الصبغة العالمية على غرار أغنية Habibi I Love You التي أداها رفقة مغني الراب بيتبول في العام 2013، "Magic in the Air" التي غناها على شكل ديو مع ماجيك سيستم في العام 2014، كما قدم، بمناسبة كأس العالم لكرة القدم 2014، أغنية بتعاون مع "ريدوان" أغنية " Time of Our Lives".

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