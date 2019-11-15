24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:28
|07:56
|13:17
|16:04
|18:28
|19:45
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "مالية 2020" تحظى بمصادقة أغلبية مجلس النواب
- رصيف الصحافة: شبح "المينانجيت" يحوم فوق رؤوس أطفال المملكة
- الجزائر تكتسح زامبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا
- "مجموعة الفوسفاط" تطلق مرحلة جديدة من "المثمر"
- محامية إلى وزير سابق: تَذكّر "ثكلى بوعشرين" فوق "أريكة العار"
"أسمات" و"توراجا" و"مرسي" .. شعوب مجهولة في عصر العولمة (5.00)
- وزارة الثقافة تلغي حفلات "الراب" .. وعبيابة يتوعد "خارقي القانون" - (105)
- محامية إلى وزير سابق: تَذكّر "ثكلى بوعشرين" فوق "أريكة العار" - (75)
- 900 ألف أجير بالمغرب يستفيدون من إعفاء الضريبة على الدخل - (55)
- محامي "الرابور لكناوي" يطالب بمحاكمته بقانون الصحافة والنشر - (53)
- سلطات الدار البيضاء تشدد مراقبة المياه المعدنية بمحلات البقالة - (52)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الفنان شوقي يتألق في اختتام "قمة نيروبي" العالمية
قدّم الفنان المغربي أحمد شوقي، الخميس بنيروبي، عرضا موسيقيا في اختتام أشغال القمة العالمية حول السكان والتنمية.
وأدى أحمد شوقي، بحضور نائب الرئيس الكيني وليام روتو الذي ترأس حفل اختتام أشغال هذه القمة، مجموعة من أغانيه الشهيرة؛ على غرار "كاينة ولا ماكيناش"، و"تسونامي"، إضافة إلى أغنية أعدت خصيصا من أجل هذا الحدث.
وأكد أحمد شوقي، في تصريح صحافي، بعد العرض الموسيقي، أنه يتشرف باختياره للغناء في اختتام أشغال هذه القمة العالمية، منوها بأنه سعى إلى تمثيل المغرب على الوجه الأنسب وإبراز جانب من أوجه الإبداع الفني المغربي.
يذكر أن أحمد شوقي، المزداد في العام 1982 بتطوان، سبق له أن قدم مجموعة من الأغاني ذات الصبغة العالمية على غرار أغنية Habibi I Love You التي أداها رفقة مغني الراب بيتبول في العام 2013، "Magic in the Air" التي غناها على شكل ديو مع ماجيك سيستم في العام 2014، كما قدم، بمناسبة كأس العالم لكرة القدم 2014، أغنية بتعاون مع "ريدوان" أغنية " Time of Our Lives".