المغربي إنهض يتأهل إلى نهائيات "منشد الشارقة"

هسبريس من الرباط

تمكن المنشد المغربي ابراهيم إنهض من التأهل إلى منافسات الدورة الثانية عشرة من برنامج "منشد الشارقة"، الذي تنظمه قناة "الشارقة" التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

وتأهل ابراهيم رفقة 11 منشداً آخرا من بين 990 مشاركا من جميع البلدان العربية، حيث توزع المتأهلون الـ12 على ثلاثة مجموعات تخضع كل مجموعة لإشراف مدرب.

وتضم المجموعة الأولى التي يشرف عليها المدرب مصطفى حمدو كلاً من نضال عيمن من الجزائر، وحسن الجلب من سوريا، وعبد الله العميري من اليمن، وأحمد العقيل من السعودية.

أما المجموعة الثانية التي يشرف عليها المدرب وسيم فارس، فتضم محمد طارق من مصر، وبكر السقار من الأردن، وإبراهيم إنهض من المغرب، وعلي النوبي من الإمارات، بينما تضم المجموعة الثالثة التي يشرف عليها المدرب شريف محسن، كلاً من عبد المجيد عريقات من فلسطين، وأركان سمير القيسي من العراق، وعمر كبارة من لبنان، وسعيد الروشدي من سلطنة عمان.

ويتنافس المنشدون من كل مجموعة في ثلاث سهرات على مدار الشهر الجاري والشهر القادم، لنيل أعلى علامات لجنة التحكيم ونسب تصويت الجمهور ليتأهلوا إلى المراحل المتقدمة من المنافسات.

وكان البرنامج قد نظم اختبارات للراغبين بالمشاركة فيه في ستة بلدان عربية في شهر شتنبر الماضي، هي: الأردن، ومصر، والسعودية، والمغرب، والجزائر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى فتح باب التقديم عبر الإنترنت للمواهب الشابة من مختلف البلدان العربية والأجنبية.

وتقدم عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج 337 مشاركاً من مختلف البلدان العربية، منها السودان، واليمن، والعراق، وسوريا، وتونس، ومصر، والمغرب، والجزائر، إضافة إلى متقدمين مقيمين في دول أجنبية، منها كندا، وألمانيا، والدنمارك.

ووصل مجموع المتقدمين خلال جولة اختبارات البرنامج العربية إلى 653 مشاركاً، 24 من الإمارات العربية المتحدة، و49 من الأردن، و263 من مصر، و45 من السعودية، و176 من المغرب، و96 من الجزائر.