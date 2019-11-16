تتويج أشرطة في مهرجان سينما الذاكرة المشتركة

هسبريس من الرباط

أجمعت لجنة المسابقة الخاصة بالأفلام المغربية التي تناولت حقبة سنوات الرصاص، ضمن الدورة الثامنة للمهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة، على منح الجائزة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الجهة التي عملت على شراء وتوزيع الأفلام على المهتمين بحقوق الإنسان بعدما تعذر عليهم أمر التحكيم فنيا وتقنيا لهذه الأفلام لبعد سنوات الإنتاج بينهما.

وفاز بالجائزة الكبرى الخاصة بالأفلام القصيرة شريط "ياسمين"، للمخرج المغربي علي الصميلي والفرنسية كلير كاهين، وهو فيلم يتعلق بشابة تعشق كرة القدم وتعيش في وضعية غير قانونية على التراب الفرنسي مع أبيها وخليلته.

وعن الأفلام الوثائقية، فاز بجائزة البحث الوثائقي فيلم "التفاوض" للكولومبية ماركريتا ماتينيز، ويتناول الفيلم التفاوض بين الحكومة الكولومبية وبين مجموعة الفرك.

وبعدما نوهت اللجنة بفيلم "محاكمة مانديلا والأخرون"، لنيكولا وجيل نورت، قرّرت منح الجائزة الكبرى لفيلم محاكمة فرانكو أو نوربارك على الطريقة الإسبانية.

وبخصوص الأفلام الطويلة، ارتبطت بفيلم "أناتيتا من بونوسرس" جائزة أحسن ممثلة، مع تنويه للممثلة كارينا كيدي عن فيلم لوس أديوس؛ فيما عادت جائزة أحسن ممثل لِحَسن بديدة، عن فيلم "ويكيليكس دوار البوم"، مع تنويه بالممثل المغربي محمد الرزين في دور الأب في الفيلم ذاته للمخرج المغربي عز العرب العلوي.

وعادت جائزة السيناريو لفيلم "ويكيليكس دوار البوم"، الذي يتناول موضوعا خاصا يعبر عن مرحلة تاريخية مأساوية من تاريخ المغرب المعاصر، إضافة إلى شخصيات اجتماعية مركبة وحادة، في الوقت الذي حصل الفيلم الهندي TO let على تنويه.

وفاز بالجائزة الكبرى فيلم "امباركة"la guerrisseuse للمخرج المغربي محمد زين الدين، بسبب تميز لغته البصرية متعددة الأبعاد، وقدرته على التعامل مع شخصيات استثنائية قادمة من بيئة اجتماعية قاسية.