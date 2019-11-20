إنشاء متحف لعرض مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي

هسبريس من الرباط

بعد مرور أيام قليلة على رحيل نجله هيثم أحمد زكي، تخوض وزارة الثقافة المصرية ونقابة المهن التمثيلية مفاوضات مع محامي الفنان الراحل أحمد زكي وعائلته لإنشاء متحف تعرض فيه مقتنيات نجم الشاشة المصرية.

وقال أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنّه "سيتم تجميع كل ما يتعلق بالنجم "الأسمر" سواء في حياته الشخصية أو المهنية، من ملابس وإكسسوارات وصور تمّ استخدامها في السينما والأفلام والمسلسلات وما إلى ذلك، في متحف أو في مكتبة الإسكندرية؛ لكن حتى الآن لا يعلم بالضبط المكان الذي سيتم فيه جمع وعرض مقتنياته".

وشدد النقيب المصري، في حديثه لوسائل إعلام مصرية، على أنّ مقتنيات الفنان الراحل من حق محبيه وعشاقه حول العالم، ومن حقهم رؤيتها بالشكل الذي يليق بمكانته، وزاد قائلا: "كلنا حريصين على أن نحصل على تلك الأشياء، ونحطها في مكتبة الإسكندرية، أو في متحف لعشاق ومحبي الفنان الراحل".

وأوضح المتحدث ذاته أن مقتنيات الفنان الراحل هي جزء من ثروات وتراث مصر؛ لأنه لم يكن ملك نفسه، ولكنه ملك للعالم العربي أجمع.

ورداً على أخبار اقتحام بعض أقاربه من محافظة الشرقية منزله، للحصول على بعض المقتنيات الخاصة بالعائلة، كما قيل إن هيثم كتب وصية قبل وفاته للتبرع بكل ما يملك إلى إحدى دور الأيتام، نفى النقيب أشرف زكي كل الشائعات، مؤكداً أنّ "منزل هيثم، نجل الفنان الراحل أحمد زكي، لم يدخله أي شخص من أقاربه منذ وفاته".

كما نفى أشرف أن يكون هيثم كتب وصية بالتبرع بكل ما يملك لإحدى دور الأيتام، مؤكدًا أن ذلك "كلام غير صحيح أيضًا، وهي الشائعة نفسها تقريباً التي انتشرت بعد وفاة الفنان جميل راتب وغيره".

في مقابل ذلك، نفى محمد إبراهيم، نجل الأخت الكبرى من "الأم" للفنان الراحل، اقتحامهم شقة الراحل، مؤكدا أنّ أشقاء الراحل أحمد زكي رفضوا الحصول على ميراث والدتهم، وتنازلت الجدة والعمات عنه لابنه هيثم.

وأوضح أن "المنقولات كانت عبارة عن شقة بالمهندسين، وأخرى بالهرم، وشركة إنتاج سينمائي في أكتوبر شراكة بينه وبين الفنان التشكيلي سمير عبد المنعم، وسيارتين وإيرادات الأفلام، وظلت بحوزة هيثم أحمد زكي حتى وفاته الشهر الجاري"، مؤكدا أن الوريث الوحيد لهيثم هو أخوه من الأم، رامي عز الدين.