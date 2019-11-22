فيلمان مغربيان يتنافسان على جائزة "أيام القيروان"

هسبريس من الرباط

يتنافس المغرب على جائزة "الرق الذهبي" لأيام القيروان السينمائية، الذي تحتضنه المدينة التونسية خلال الفترة ما بين 20 و23 من نونبر الجاري، بفيلمي "غربان" للمخرج مدان غزواني و"فيلسوف" لعبد اللطيف فاضل.

وانطلقت فعاليات التظاهرة السينمائية، في دورتها الثانية، بعرض فيلم "غربان" للمخرج المغربي عبد اللطيف فاضل، الذي يحكي في 26 دقيقة قصة زوج يتسول بطريقة خاصة من أجل استدرار العطف، وهو من سيناريو عماد بادي، وتشخيص محمد معدان ومليكة شكيل ومحمد كعدة وجيلالي بوجو.

ويروي فيلم "الفيلسوف" للمخرج مدان غزواني قصة "نبيل"، الذي وصل إلى إحدى قرى مدينة خنيفرة في مهمة إحصائية، تعرف على ضابط جمارك الذي كان يُرافقه خمسة أطفال في الكثير من الأحيان في مهمته، فتسللت إلى ذهن "نبيل" الكثير من التساؤلات الجنونية، ليُقدم بذلك صورة عن الأفكار التّي تراود "فيلسوف"، ورؤيته للأشياء بنظرة مُختلفة.

ويتنافس على الجائزة الكبرى للمهرجان الفيلمان الجزائريان "كاين ولا ما كاين" لعبد الله قادة و"الغرفة" لمخرجته لطيفة سعيد، إلى جانب الأفلام الإسبانية "14 "days للمخرج دييغو كونترياس، و"Hug" لطوني أو بارتس و"مانويل" لخافيير روبلس، بالإضافة إلى الشريطين الفرنسيين "Trace ta route" لمخرجه روميالد رودريغيز و "pas si loin" لمخرجه تيري بريفال، والفيلم الإيطالي "Crystalo" للمخرج مانويل تومبيستا، إلى جانب الفيلمين التونسيين "العصفور الأزرق" لرفيق العمراني و "la première à Gauche" لمخرجه وجدي الجهيمي.

وتشتمل هذه التظاهرة، التي تهدف إلى تشجيع الأفلام القصيرة المهنية في بلدان غرب المتوسط، على فضاءات ولقاءات للنقاش حول علاقة السينما والمجتمع؛ فضلا عن تكريم عدد من وجوه السينما المتوسطية.

وسيتحصل أفضل عمل سينمائي مشارك في المسابقة الرسمية للدورة الثانية لأيام القيروان السينمائية على جائزة "الرق الذهبي"، في حفل الاختتام.

الجدير بالذكر أن المغرب اقتنص أهم جوائز الدورة المنصرمة من أيام القيروان السينمائية، من خلال مريا كنزي الحلو وعماد بادي عن فيلميهما "النداء" و"يوم خريف".